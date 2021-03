Το Mediterranean College συζητάει για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα των επιχειρήσεων!

Το τοπίο στην ελληνική αγορά αλλάζει τα τελευταία χρόνια με ραγδαίους ρυθμούς, καθιστώντας αναγκαίο τον ψηφιακό μετασχηματισμό ακόμη και των πιο μικρών επιχειρήσεων.

Οι αντίξοες υγειονομικές συνθήκες που όλοι αντιμετωπίσαμε & βιώνουμε μέχρι και σήμερα, έκαναν πιο άμεση τη μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και κατέστησαν επιτακτική τη χρήση των Νew Media για την επιβίωση μιας εταιρείας.

Στη νέα εικόνα της αγοράς των newmedia στην Ελλάδα θα επικεντρωθεί το webinar με θέμα: «The New Age of New Age Media», που διοργανώνεται την Δευτέρα 29 Μαρτίου, 18.00-20.00, από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν διαφορετικά κομμάτια της αγοράς, σε σημαντικά επίκαιρα σημεία, με διαφορετικές προσεγγίσεις και από διακεκριμένους media providers.

Το Webinar μπορούν να παρακολουθήσουν:

Φοιτητές και Απόφοιτοι προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Επαγγελματίες του κλάδου (Managers, Επιχειρηματίες).

Εργαζόμενοι όλων των κλάδων.

THE BUSINESS SCHOOL

Κύρος | Συνέπεια | Αξιοπιστία είναι τα 3 βασικά χαρακτηριστικά της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College, η οποία προσφέρει καινοτόμα προγράμματα σπουδών με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό:

Επιλέγοντας ένα από τα αναγνωρισμένα προγράμματα της Σχολής:

Παίρνεις πτυχίο από το 1 ο σε κατάταξη βρετανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα & TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές Management, το University of Derby (Guardian, 2020).

στην Ελλάδα & TOP10 στη Βρετανία σε σπουδές Management, το (Guardian, 2020). Αποκτάς διεθνείς πιστοποιήσεις, από κορυφαίους βρετανικούς επαγγελματικούς συλλόγους (CMI-Chartered Management Institute, CIM- Chartered Institute of Marketing, CIPD- Chartered Institute of Personnel & Development).

από κορυφαίους βρετανικούς επαγγελματικούς συλλόγους (CMI-Chartered Management Institute, CIM- Chartered Institute of Marketing, CIPD- Chartered Institute of Personnel & Development). Γίνεσαι δίγλωσσος επαγγελματίας με διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική & στην αγγλική γλώσσα.

καθώς η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική & στην αγγλική γλώσσα. Παρακολουθείς προγράμματα προσαρμοσμένα σε εργαζόμενους: ευέλικτη, μικτή (blended) ή εξ’ αποστάσεως φοίτηση με χρήση ολοκληρωμένης E - learning Platform .

ευέλικτη, μικτή (blended) ή εξ’ αποστάσεως φοίτηση με χρήση ολοκληρωμένης Συνδέεσαι με διακεκριμένους επαγγελματίες & 500+ επιχειρήσεις, για την υλοποίηση projects & την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, 18.00-20.00

Η εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ & θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube

ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ WEBINAR, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ:

Ιάσων Τριγώνης, Business Unit Director / Head of Performance, Adjust Digital Agency.

Ο κ. Τριγώνης θα μιλήσει για Digital Media Planning, platforms & benefits.

Κωνσταντίνα Αμπελουργού, Account Manager, Giraffes in the Kitchen Digital Agency.

Στεφανία Καποδίστρια, Copywriter, Giraffes in the Kitchen Digital Agency.

Οι κ.κ. Αμπελουργού & Καποδίστρια θα μιλήσουν για το δημιουργικό κομμάτι στην παρουσίαση με τίτλο «Comms in 2021: Poetry, Algebra & Burgers».

Νίκος Ξυδάς, CEO-Founder, Humble Digital Agency.

Ο κ. Ξυδάς θα μιλήσει για Digital Strategy σε περίοδο Πανδημίας.

Αλέξανδρος Κοκόλης, CEO-Founder, Digital Marketing Consultant, Wizard Digital Agency.

Ο κ. Κοκόλης θα μιλήσει για το customer retention και τη σημαντικότητά του στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Συντονισμός:

Δημήτριος Θεοχάρης, Academic Director, Mediterranean College Θεσσαλονίκης.

