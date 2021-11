Η Teleperformance Greece συμμετέχει σε μία ακόμα δράση δενδροφύτευσης σε συνεργασία με τη We4all

Η Teleperformance Greece, η πρώτη εταιρεία “Earth Protector” της Περιβαλλοντικής Συμμαχίας της We4all, ένωσε ξανά τις δυνάμεις της μαζί της, προχωρώντας σε δεύτερη δράση δενδροφύτευσης για φέτος, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στον Λόφο Πολιτισμού στον Άλιμο.

Πάνω από 200 εθελοντές, εργαζόμενοι της Teleperformance Greece, βρέθηκαν στο Λόφο Πολιτισμού και φύτευσαν συνολικά περισσότερα από 500 δενδρύλλια, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπλαση του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση του πρασίνου στην περιοχή.

Το παρόν στην περιβαλλοντική δράση έδωσε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης και ο Αντιδήμαρχος, Ιωάννης Αντωνάκης, καθώς επίσης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της δενδροφύτευσης, μοιράστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες σπορόφυτα, ως ένα συμβολικό αναμνηστικό για τη σημαντική τους συνεισφορά σε αυτή την «πράσινη» πρωτοβουλία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Teleperformance Greece, Κωνσταντίνος Χαμαλέλης, δήλωσε σχετικά με την ενέργεια: «Για εμάς στην Teleperformance, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί βασικό μέλημα των δράσεων κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούμε, ενώ ο εθελοντισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να απουσιάζουμε, από μία προσπάθεια που έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην πόλη μας».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και του πυλώνα «Citizen of the Planet», η Teleperformance Greece εφαρμόζει μία σειρά από δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Το Citizen of the Planet (COTP) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε το 2008, με στόχο να διασφαλίσει ότι η εταιρεία λειτουργεί με φιλικό και υπεύθυνο τρόπο προς το περιβάλλον.

Η Teleperformance Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής "Customer Experience Management" στην Ελλάδα. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας, αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία Multilingual Hubs στον κόσμο, υποστηρίζοντας πάνω από 140 Αγορές σε 40 γλώσσες και διαλέκτους, με πάνω από 10.500 εργαζόμενους που προέρχονται από 109 χώρες. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001, COPC OSP, PCI DSS, ISO 27001, Verego SRS, BEST, TOPS και Lean Six Sigma, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποστηρίζει επαφές μέσω κλήσεων, e-mail, chat, μέσων Κοινωνικής δικτύωσης, Artificial Intelligence, Ψηφιακές Πλατφόρμες, Bots, Speech Analytics, Bots, RPA’s, IVR, fax, sms και whitemails. Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χανιά, προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων "One-Office" σε Customer Experience Services, Back-Office Services και Knowledge Services, έχοντας λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως Best Place to Work (2021, 2020, 2017, 2013), αλλά και στο εξωτερικό όπως το Best Multilingual Contact Center in Europe (2019, 2018, 2017).

