Πώς τα υποκατάστατα γεύματος προσφέρουν αποτελέσματα στη διαδικασία απώλειας βάρους

Το καλοκαίρι είναι μία εποχή που η φροντίδα της φυσικής μας κατάστασης έρχεται σε πρώτο πλάνο και μας απασχολεί έντονα

Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι την πρώτη μας εξόρμηση στην παραλία, αρκετοί αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη σιλουέτα μας, ώστε να νιώσουμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο πρώτο καλοκαιρινό μας μπάνιο ή σε όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Παρόλα αυτά, μπαίνοντας στη διαδικασία να αναζητήσουμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε μία αποτελεσματική απώλεια βάρους, τα ευρήματα μας αποθαρρύνουν, αφού το διαδίκτυο είναι γεμάτο ασάφειες και προτάσεις για εξαντλητικές δίαιτες, που αποκλείουν ομάδες τροφών και θρεπτικά συστατικά.

Τι μπορούμε να κάνουμε συνεπώς, ώστε να μην φέρουμε τον οργανισμό μας στα όριά του και την ίδια στιγμή, να μπορέσουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με μεγάλη διάρκεια; Κι όμως, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση «κρύβεται» στα υποκατάστατα γεύματος, δηλαδή κάθε τρόφιμο ή συμπλήρωμα, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αλλά έχει εξαιρετικά χαμηλή θερμιδική αξία.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν γνωρίζετε πολλά για την έννοια «υποκατάστατα γευμάτων», παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει σημαντικές πληροφορίες που καλό είναι να ξέρετε, πριν αποφασίσετε να τα εντάξετε στη διατροφή σας.

Είναι μία εξαιρετική επιλογή για εμάς που ακολουθούμε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα

Είναι αλήθεια πως όσοι ακολουθούμε έναν πολυάσχολο τρόπο ζωής, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αφιερώνουμε τον χρόνο που θέλουμε στη διατροφή μας. Ακριβώς επειδή ο ελεύθερος χρόνος μας είναι δυσεύρετος και δεν μπορούμε να τον διαθέσουμε στην προετοιμασία των μικρών ημερήσιων γευμάτων μας, καταλήγουμε να επιλέγουμε επεξεργασμένες τροφές που επιβαρύνουν τον οργανισμό, είναι πλούσιες σε θερμίδες, ζάχαρη, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι, ενώ έχουν ανεπαρκή διατροφική αξία.

Ωστόσο, αν αντικαταστήσουμε αυτές τις τροφές με ένα υποκατάστατο γεύματος, το οποίο συνήθως έχει τη μορφή σκόνης, μπάρας ή έτοιμου ροφήματος και η προετοιμασία του απαιτεί μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, θα προσφέρουμε καθημερινά στον οργανισμό μας ακριβώς αυτό που χρειάζεται, για να λειτουργεί στο βέλτιστο, όπου και αν βρισκόμαστε. Έχει σημασία να γνωρίζουμε πως τα υποκατάστατα γεύματος μας προσφέρουν περίπου 200 με 400 θερμίδες, δηλαδή όσες χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος, για να πετύχει την επιθυμητή απώλεια βάρους, ενώ θεωρούνται πολύ πιο ωφέλιμα σε σύγκριση με ένα μικρό γεύμα, διότι έχουν σχεδιαστεί από διατροφολόγους.

Αποτελούν πλούσια «πηγή» πρωτεϊνών και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του μεταβολισμού

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως μία μέθοδος απώλειας βάρους που δεν συμβαδίζει με μία ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, όχι μόνο επηρεάζει την υγεία του οργανισμού μας εν γένει, αλλά τις περισσότερες φορές, δεν έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε να ακολουθούμε ωφέλιμες διατροφικές συνήθειες, που καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού μας, ενώ συγχρόνως θα πλησιάζουμε την επιθυμητή απώλεια βάρους;

Σύμφωνα με τον διατροφολόγο-διαιτολόγο Στέφανο Δημητριάδη, τα γευστικά Πρωτεϊνούχα Ροφήματα Formula 1 της Herbalife Nutrition, είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Διότι έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε φυτική πρωτεΐνη με 18g ανά μερίδα, υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες με την ταυτόχρονη κάλυψη περίπου κατά 38% των αναγκών σε βιταμίνες και μέταλλα, ενώ δεν περιέχουν γλουτένη και τεχνητές χρωστικές ύλες.Επιπλέον, παρασκευάζονται από vegan συστατικά και μπορούμε να τα απολαύσουμε σε εννέα μοναδικές διαφορετικές γεύσεις, οι οποίες θα μας κάνουν να ανυπομονούμε για το επόμενο γεύμα μας.

Ένα υποκατάστατο γεύματος μας προσφέρει το ίδιο αίσθημα κορεσμού με ένα πλήρες γεύμα

Αν στο παρελθόν τολμήσαμε κάποια δίαιτα ή μία άλλη μέθοδο απώλειας βάρους, την οποία δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία, πιθανότητα γνωρίζουμε και τον λόγο που η προσπάθεια μας απέτυχε. Αυτός ο λόγος δεν είναι άλλος από το… στομάχι ή τον οργανισμό μας εν γένει, που δεν ικανοποιούνταν με τη μικρή ποσότητα φαγητού που του προσφέραμε, οπότε καταλήγαμε να καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες, για να ανακουφίσουμε την πείνα μας.

Καλό είναι, λοιπόν, εφόσον αποφασίσουμε να στραφούμε σε κάποιο υποκατάστατο γεύματος, θέλοντας να αναδείξουμε τη σιλουέτα μας, να φροντίσουμε ώστε το υποκατάστατο που θα επιλέξουμε, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 με 5 γραμμάρια φυτικών ινών και 10 με 20 γραμμάρια πρωτεϊνών ανά μερίδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε σίγουροι πως έπειτα από την κατανάλωση του υποκατάστατος γεύματος, θα αισθανόμαστε τον ίδιο κορεσμό, όπως θα νιώθαμε αν είχαμε καταναλώσει ένα κανονικό, πλήρες γεύμα, οπότε δεν θα χρειαστεί να καταναλώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού για να ανακουφίσουμε το στομάχι μας.

Να σημειώσουμε ότι η Herbalife Nutrition διαθέτει τα Πρωτεϊνούχα Ροφήματα Formula 1 σε 9 διαφορετικές γεύσεις, τα οποία καλύπτουν στο έπακρο τις καθημερινές ανάγκες διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υποκατάστατου γεύματος*. Μάλιστα, τα Πρωτεϊνούχα Ροφήματα Formula 1 ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και τα θρεπτικά συστατικά τους, συμβάλλοντας στη μειωμένη πρόσληψη θερμίδων. Επίσης, τα προϊόντα απευθύνονται και σε άτομα που ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή, καθώς παρασκευάζονται από αποκλειστικά vegan συστατικά, ενώ δεν περιέχουν γλουτένη και τεχνητές χρωστικές ουσίες.

Συνοψίζοντας, αν θέλουμε να επενδύσουμε σε μία σύγχρονη και ωφέλιμη μέθοδο απώλειας βάρους για να αναδείξουμε τη φυσική μας κατάσταση, τότε τα Πρωτεϊνούχα Ροφήματα Formula 1 της Herbalife Nutrition, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές που θα μας προσφέρουν καθημερινά τη θρεπτική αξία ενός κανονικού γεύματος. Μπορούμε να τα δοκιμάσουμε σε 9 λαχταριστές γεύσεις και συγκεκριμένα, στο Smooth Chocolate, το Vanilla Cream, το Banana Cream, το Cookie Crunch, το Strawberry Delight, το Fruits of the Forest, το Café Latte, το Spiced Apple και το Free from Raspberry & White Chocolate, ώστε να εμπλουτίσουμε την καθημερινότητά μας με τον πιο γευστικό τρόπο!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Herbalife Nutrition ή τη σελίδα της στο Facebook, το Instagram, το YouTube και το TikTok

Περισσότερα για τη Herbalife Nutrition

Η Herbalife Nutrition είναι μια παγκόσμια εταιρεία που από το 1980, αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων με σπουδαία προϊόντα διατροφής και προσφέρει στους Ανεξάρτητους Συνεργάτες της μία οικονομικά αποδοτική επιχειρηματική ευκαιρία. Η εταιρεία προσφέρει υψηλής ποιότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα, τα οποία πωλούνται σε περισσότερες από 90 χώρες από καινοτόμους Ανεξάρτητους Συνεργάτες, που παρέχουν προσωπική καθοδήγηση και υποστήριξη, εμπνέοντας τους πελάτες τους να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. Η Herbalife Nutrition είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο στις κατηγορίες των υποκατάστατων γεύματος και των πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας της εταιρείας για την εξάλειψη της πείνας, η Herbalife Nutrition έχει αναλάβει επίσης τη δέσμευση να προσφέρει διατροφή και εκπαίδευση σε κοινότητες ανά την υφήλιο που έχουν ανάγκη.

Τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά μέσω των Ανεξάρτητων Συνεργατών Herbalife Nutrition.

*Για τον έλεγχο του βάρους: Η υποκατάσταση δύο από τα κύρια ημερήσια γεύματα μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με υποκατάστατα γεύματος συμβάλλει στην απώλεια βάρους.

Για ισορροπημένη διατροφή και διατήρηση του βάρους: Η υποκατάσταση ενός από τα κύρια ημερήσια γεύματα μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με ένα υποκατάστατο γεύματος συμβάλλει στη διατήρηση του βάρους μετά την απώλεια βάρους.

