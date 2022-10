Όμιλος Φάις: Στην κορυφή των διακρίσεων σε Marketing Awards

O Όμιλος Φάις με τo brand KIKO MILANO, στην κορυφή των διακρίσεων στα φετινά Peak Performance Marketing Awards!

Για ακόμη μία φορά στην κορυφή των διακρίσεων ο Όμιλος Φάις, με το brand KIKO MILANO, κατέκτησε το Gold βραβείο στην δημοφιλή κατηγορία Best Use of Data στην τελετή απονομής των Peak Performance Marketing Awards που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, από την Boussias Communications με την υποστήριξη της Google.

Ο Όμιλος Φάις έλαβε την ύψιστη διάκριση για το “Activation of Customer Lifetime Value” σε μία από τις 3 κορυφαίες κατηγορίες των βραβείων με ρεκόρ συμμετοχών. Ξεχώρισε διαθέτοντας μία in-house ομάδα digital marketing, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης Διεύθυνσης Marketing, εξυπηρετώντας τις ψηφιακές ανάγκες του brand KIKO MILANO με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο μεγιστοποιώντας τις δυνάτητες των digital εργαλείων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις επικοινωνιακές νόρμες της εποχής.

Η συγκεκριμένη διάκριση είναι πολύ σημαντική, καθώς σηματοδοτεί την αναγνώριση της επιτυχημένης διείσδυσης και παρουσίας του Ομίλου στον κλάδο των καλλυντικών. Μέσα από την αποκλειστική εκπροσώπηση του ιταλικού brand ΚΙΚΟ MILANO στην εγχώρια αγορά, ενισχύεται παράλληλα το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που διαθέτει ήδη 45 ισχυρά και καινοτόμα brands, μακροχρόνιες συνεργασίες, καθώς και ένα διευρυμένο εμπορικό δίκτυο.

Η κατάκτηση του 1ου βραβείου για την KIKO MILANO έρχεται ως επιβράβευση των πρωτοποριακών μεθόδων, της αποτελεσματικής στρατηγικής και της μέγιστης αξιοποίησης της τεχνολογίας και των ψηφιακών της εργαλείων.