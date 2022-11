Τέσσερα βραβεία στα Social Media Awards για την Άτρακτος ΑΜΚΕ

Η Atraktos με το project της «Μεγάλες Κουβέντες by Atraktos Kids» απέσπασε 4 βραβεία στην τελετή απονομής των Social Media Awards.

Η Atraktos με το project της «Μεγάλες Κουβέντες by Atraktos Kids» απέσπασε 4 βραβεία στην τελετή απονομής των Social Media Awards, των επιχειρηματικών βραβείων που διοργάνωσε για 10η χρονιά η BOUSSIAS, με σκοπό την ανάδειξη case studies που ξεχώρισαν για την καινοτομία και τη δημιουργικότητά τους.

Η πρώτη διάκριση ήρθε με το Platinum βραβείο στην ενότητα «Best of Youtube - Innovation» και ακολούθησε το Gold βραβείο στην κατηγορία «Most Innovative Use of Youtube Creators & Influencers».

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι διακρίσεις με το Silver βραβείο στην ενότητα «Best Social Media Strategy for CSR», καθώς και το Bronze στην «Best in Other».

‘’Στις «Μεγάλες Κουβέντες» τα παιδιά έχουν τον πρώτο λόγο, το μικρόφωνο και τη δυνατότητα να ρωτήσουν ό,τι τους προβληματίζει και τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, υποβάλλοντας «σκληρές» ερωτήσεις σε αγαπητά στο ευρύ κοινό πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτόν, η Atraktos αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ θετικών προτύπων και παιδιών.

Σκοπός της εκπομπής και ταυτοχρόνως δράσης, της Ατράκτου είναι να δώσει βήμα στα μικρά παιδιά και την ευκαιρία στους μεγαλύτερους να θυμηθούν πως είναι να λες ό,τι σκέφτεσαι χωρίς φίλτρα και αναστολές.’ αναφέρει ο Ιδρυτής της Ατράκτου, Κος Κωνσταντίνος Γεράρδος.

Τέσσερα από τα Atraktos Kids και μέρος της ομάδας πίσω από τις Μεγάλες Κουβέντες παρευρέθηκαν και αυτά στη λαμπερή διοργάνωση κλέβοντας όπως ήταν αναμενόμενο τις εντυπώσεις.

Η Desy Karapchanska, CEO της Ατράκτου σχολίσε πως αν έχεις τα κοινωνικά σου μάτια ανοιχτά, βλέπεις και προβλήματα, βλέπεις και αδικίες, βλέπεις και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες. Πολλές φορές αυτό που δεν βλέπεις, είναι τον τρόπο να βοηθήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο φτιάξαμε την Άτρακτο.

Ως ένα σώμα αλλαγής, με πρώτο μας στόχο την προώθηση θετικών προτύπων. Σήμερα τα παιδιά της Ατράκτου, αυτά που λένε «Μεγάλες Κουβέντες» πήραν πολλά βραβεία και πάνω από όλα το μεγαλύτερο και πιο ηχηρό χειροκρότημα. Και έτσι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε! Είμαστε περήφανοι για τα «Ατρακτόπαιδα» και τα πρώτα μας βήματα, αλλά και ανυπόμονοι για τα επόμενα.

Breaking News!

Επιστρέφουμε στις 18/11/22 με νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Παρασκευή!