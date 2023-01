My Market: Το ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ μας καλεί να γιορτάσουμε όλο τον χειμώνα!

Το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, βρίσκεται ήδη σε όλα τακαταστήματα My market και στο eshop, και γιορτάζει κάθε στιγμή του φετινού χειμώνα!

Το γιορτινό κλίμα της εποχής, αλλά και η άφιξη της νέας χρονιάς είναι η

αφορμή να γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτήν την περίοδο.

Το 12 ο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, έχει έναν επετειακό χαρακτήρα,

καθώς κλείνουν 3 χρόνια από την έναρξη της κυκλοφορίας του. Μέσα σε αυτά τα

χρόνια, η έκδοση κέρδισε την αγάπη και την προτίμηση του συνόλου των πελατών

των My market. Μέσα από τις σελίδες του, οι αναγνώστες μπορούν να βρουν μία

μεγάλη θεματολογία από άρθρα βασισμένα πάντα στη φιλοσοφία της ευζωίας, της

αισιοδοξίας και της ισορροπημένης διατροφής. Άρθρα όπως: εορταστικές συνταγές,

μυρωδάτα μπισκότα, εβδομαδιαία προγράμματα διατροφής, διακόσμηση τραπεζιών

και σπιτιού ανάλογα με τη θεματολογία της περιόδου, ιδέες για πρωτοχρονιάτικα

πάρτι, οινογνωσία, προτάσεις για ταξίδια καθώς και συμβουλές για ευεξία

περιλαμβάνονται στο νέο τεύχος του ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ.

Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων My market, αλλά και στο

e-shop στη συμβολική τιμή των 0,40€, που προσφέρονται για καλό σκοπό μέσω του

προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market, με τίτλο +πράττω.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 231 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.