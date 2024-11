Το efood καλωσορίζει το δεύτερο κατάστημα νέας γενιάς, ενισχύοντας τη φυσική του παρουσία στην αγορά

Το efood εισέρχεται στο φυσικό κόσμο λιανικής αγοράς μέσα από τη δημιουργία των efood local, των καταστημάτων νέας γενιάς που στόχο έχουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών στις γειτονιές όλης της Ελλάδας, μετρώντας ήδη το δεύτερο κατάστημά του στο Χαλάνδρι.

Η δημιουργία των efood local σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της εταιρείας στην αγορά των φυσικών καταστημάτων, στοχεύοντας στο συνδυασμό των φυσικών και ηλεκτρονικών αγορών. Το κωδικολόγιο επικεντρώνεται στο φαγητό καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών μέσα στην ημέρα, με βασικά στοιχεία του καταστήματος την γωνιά του καφέ και τη ζεστή γωνιά, ενώ ενσωματώνει μεγάλη κάβα, καπνικά και είδη mini market.

Βασική αναφορά των καταστημάτων efood local είναι η γειτονιά, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και τις συνηθειών των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, κινούνται στα όριά της μέσα από την παροχή καθημερινών, εύκολων και on the go λύσεων.

Η υλοποίηση του νέου project ξεκίνησε με δύο κεντρικές γειτονιές της Αττικής (Γουδί και Χαλάνδρι), διαθέτοντας ένα κωδικολόγιο περισσότερων από 2.000 προϊόντων και διευρυμένο ωράριο. Τα νέα efood local ήρθαν για να ενισχύσουν την αγοραστική εμπειρία ολοκληρώνοντας το efood σύμπαν σε phygital επίπεδο, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και διευκόλυνση στην καθημερινότητα των καταναλωτών.