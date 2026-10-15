METLEN: Εγκαινίασε στη Λάρισα τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα

Snapshot Η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη εγκαινίασαν στη Λάρισα τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα, ισχύος 330 MW και χωρητικότητας 790 MWh.

Η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Θεσσαλία αποτελεί στρατηγικό έργο ενεργειακής υποδομής που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και την παραγωγική βάση της χώρας.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω κοινού επενδυτικού σχήματος με ποσοστά 49% για τη METLEN και 51% για τον Όμιλο Καράτζη, με κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση από τη METLEN.

Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με δανειακή στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το έργο αναδεικνύει την τεχνική επάρκεια και την ικανότητα υλοποίησης σύνθετων επενδυτικών σχεδίων από τις ελληνικές εταιρείες και συμβάλλει στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Η METLEN και ο Όμιλος Εταιρειών Καράτζη εγκαινίασαν, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη Λάρισα, τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στην Ελλάδα, ισχύος 330 MW και χωρητικότητας 790 MWh, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του είδους της στην Ευρώπη. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της METLEN και του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη, μέσω κοινού επενδυτικού σχήματος στο οποίο συμμετέχουν με ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, ρυθμιστικών και παραγωγικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η νέα μονάδα BESS στη Θεσσαλία αποτελεί έργο ενεργειακής υποδομής στρατηγικής σημασίας, καθώς η αποθήκευση, τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αποτυπώνει στην πράξη τη σημασία των ώριμων έργων, των σύγχρονων υποδομών και των επιχειρήσεων που διαθέτουν το μέγεθος και την τεχνογνωσία όχι μόνο για να επενδύουν, αλλά κυρίως για να υλοποιούν. Αποτελεί έργο αναφοράς για τη νέα εποχή της ενέργειας και σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του παραγωγικού αποθέματος πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Η METLEN ανέλαβε την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση της μονάδας, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της σε σύνθετα έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μονάδα σημαντικό βήμα προς την Ελλάδα του μέλλοντος, αναδεικνύοντας τη συμβολή της επένδυσης στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ συνεχάρη τη METLEN και τον Όμιλο Καράτζη για το συγκεκριμένο έργο. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία του.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που εγκαινιάζουμε σήμερα, εδώ στη Θεσσαλία, τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα έργο που αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα του ενεργειακού συστήματος, καθώς η αποθήκευση, μαζί με τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, είναι απαραίτητη για να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά την καθαρή ενέργεια που παράγουμε και να εξασφαλίσουμε πιο αξιόπιστη και προβλέψιμη ενέργεια για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ευχαριστώ θερμά τους εταίρους μας στον Όμιλο Καράτζη, και προσωπικά τον Αντώνη Καράτζη, καθώς και όλους τους ανθρώπους της METLEN που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου».

Ο Αντώνης Καράτζης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη, σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Καράτζη και για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Η συμμετοχή μας σε ένα έργο αποθήκευσης ενέργειας αυτής της κλίμακας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σε υποδομές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ουσιαστική αξία για την ελληνική οικονομία. Μαζί με τη METLEN, αποδεικνύουμε ότι δύο κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενώσουν δυνάμεις, τεχνογνωσία και επενδυτική βούληση, υλοποιώντας έργα διεθνών προδιαγραφών που ενισχύουν την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Για εμάς, το έργο αυτό αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής, στην οποία θέλουμε να έχουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο».

Η επιτυχής υλοποίηση και παράδοση ενός έργου τέτοιας κλίμακας, όπως η αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλία, αναδεικνύει την τεχνική επάρκεια και την εκτελεστική ικανότητα των εταίρων να μετατρέπουν σύνθετα επενδυτικά σχέδια σε λειτουργικές υποδομές, οι οποίες θα στηρίξουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

Η επένδυση υλοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

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