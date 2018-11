Social Media Awards 2018: 23 βραβεία για τα brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον βρέθηκε στην κορυφή των φετινών Social Media Awards, αποσπώντας 23 βραβεία για τις digital ενέργειες που πραγματοποίησαν τα brands της μέσα στη χρόνια, με το Aperol να ξεχωρίζει ως το Brand of The Year ανάμεσα σε 600 υποψηφιότητες!

Το Aperol, με στόχο να αυξήσει το awareness του brand σε όλη την Ελλάδα, μέσα από την καμπάνια “Happy Interview by Aperol Spritz” που σχεδιάστηκε από τη 4 Wise Monkeys, έψαξε, μαζί με την Άννα Πρέλεβιτς και τον Γιώργο Λέντζα, για τους πιο Happy Instagramers που θα μπορούσαν να διαδώσουν τη χαρά του Aperol στην πόλη τους. Μέσα από μία πρωτότυπη digital video συνέντευξη, οι 10 νικητές από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας ανέλαβαν να ανεβάσουν στα social media το δικό τους Aperol Content. Πέρα από τα εξαιρετικά αποτελέσματά της, η καμπάνια “Happy Interview” έλαβε συνολικά 17 βραβεία, εκ των οποίων 4 silver, 9 gold και 3 platinum, αλλά και το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, Brand of the Year, μία μοναδική διάκριση ανάμεσα σε εκατοντάδες εγχώρια και πολυεθνικά brands με μεγάλη παράδοση στην επικοινωνία.

Με 4 ακόμη βραβεία ξεχώρισαν τα Premium Spirits της Coca-Cola Τρία Έψιλον και συγκεκριμένα το Famous Grouse και το Campari. Το Famous Grouse, με την αγαπημένη πλέον καμπάνια Famous for a Reason, απέσπασε μαζί με τη 4 Wise Monkeys , 3 silver awards στην κατηγορία Best Social Media Strategy για Best Social Media Strategy for Sales, Best Social Media Strategy for Brand Awareness και Best Social Media Strategy for Customer Experience. To Campari και η ενέργεια Negroni Week που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη 4 Wise Monkeys, κέρδισε επίσης silver βραβείο για Best Adaptation for an International Concept στην κατηγορία Best Social Media Strategy.

Η λίστα με τα βραβευμένα brands της εταιρείας δεν τελειώνει εδώ , καθώς 2 Bronze βραβεία κατέκτησαν και οι χυμοί της εταιρείας, Amita Motion και Frulite! Συγκεκριμένα, η Amita Motion διακρίθηκε στην κατηγορία Best Content in Social Media αποσπώντας το βραβείο Best Occasion based marketing για το πρώτο branded fully illustrated 360 video, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Initiative και IMBA, δημιουργώντας ένα virtual καλοκαίρι μέσα από το Facebook για να υποστηρίξει την καλοκαιρινή ενέργεια «#stakapakia». Το Frulite, ξεχώρισε στην ίδια κατηγορία με το βραβείο Best Social Media Contest για τον διαγωνισμό «Ksezoumise τα αστέρια» που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την jnl+.

Αναλυτικά τα βραβεία που απέσπασαν τα brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον:

APEROL SPRITZ

BRAND OF THE YEAR

3 PLATINUM AWARDS στις κατηγορίες:

Best Use of Social Media for a Consumer Brand

Best Social Media Strategy

Best Innovation in Social Media

9 GOLD AWARDS στις κατηγορίες:

Most Innovative Presence in Social Media

Best Social Media Contest

Best Use of Video in Social Media

Best Content Marketing Plan

Best Integration of Social Media & Offline

Best Social Media Strategy for Influencer Marketing

Social Media Strategy for PR

Best Social Media Strategy for Brand Awareness

Best Use of Social Media for a Consumer Brand / FMCG

4 SILVER AWARDS στις κατηγορίες:

Best User Generated Content

Best Community Engagement

Best Use of Paid Social

Best Use of a Hashtag on Instagram

CAMPARI

1 SILVER AWARD στην κατηγορία Best Adaptation for an International Concept

THE FAMOUS GROUSE

3 SILVER AWARDS στην κατηγορία Best Social Media Strategy:

Best Social Media Strategy for Brand Awareness

Best Social Media Strategy for Sales

Best Social Media Strategy for Customer Experience

AMITA MOTION

1 BRONZE AWARD στην κατηγορία Best Content in Social Media for the Best Occasion based marketing

FRULITE

1 BRONZE AWARD στην κατηγορία Best Content in Social Media for the Best Social Media Contest

Ανακαλύψτε περισσότερα:

facebook.com/aperolspritz.gr

instagram.com/aperolspritzgr

facebook.com/TheFamousGrouseGR

facebook.com/camparigreece

instagram.com/camparigreece

facebook.com/amitamotion

instagram.com/amitamotion

facebook.com/Frulite

instagram.com/frulite