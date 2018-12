Four Seasons Astir Palace Hotel Athens: Αναβιώνει η αίγλη της Αθηναϊκής Ριβιέρα

Τριάντα λεπτά από το Ιστορικό κέντρο της Αθήνας χωρίζουν την πευκόφυτη χερσόνησο της Βουλιαγμένης που απλώνεται στο γαλάζιο του Αιγαίου και αριθμεί αμέτρητες επιλογές ψυχαγωγίας και παγκοσμίου κλάσης εστιατορίων, αποτελώντας έναν κομψό και διαχρονικό προορισμό σε ένα από τα πιο χαρισματικά σημεία της Ελλάδας και πιθανά ολόκληρης της Μεσογείου.

«Πουθενά στον κόσμο ο αρχαίος πολιτισμός και ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν ενώνονται τόσο αρμονικά όσο στην Ελλάδα» αναφέρει ο κος Sam Ioannidis, Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου. «Με το προνόμιο να βρισκόμαστε μόλις 30 λεπτά μακριά από την Ακρόπολη και το Αεροδρόμιο, οι ιδανικές διακοπές δεν ήταν ποτέ πιο προσβάσιμες.

Είτε επιλέξετε να μείνετε μαζί μας για ένα σύντομο διάλλειμα, είτε να περάσετε μερικές εβδομάδες διακοπών, περιηγηθείτε στα αξιοθέατα αυτού του τόπου και βυθιστείτε στη γοητεία και τη διασκέδαση που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε κάθε περίπτωση στη Four Seasons είμαστε εδώ για να συνθέσουμε μαζί το παζλ των δικών σας ιδανικών διακοπών».

Αποτελώντας αγαπημένη παιδική ανάμνηση πολλών σύγχρονων Αθηναίων αλλά και των διεθνών διάσημων καλεσμένων του, το ξενοδοχείο Astir Palace μεταμορφώνεται στην πρώτη Four Seasons εμπειρία διακοπών στην Ελλάδα. Μετά από μια ολοκληρωτική ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση, η νέα γενιά ταξιδιωτών είναι σίγουρο ότι θα ερωτευτεί αυτό το θαυμάσιο παραθαλάσσιο θησαυρό.

To Four Seasons Astir Palace Hotel διαθέτει τρεις ιδιωτικές παραλίες 2 εξωτερικές και 1 εσωτερική πισίνα, μια ακαδημία τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ και μη μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, ένα πλήρως εποπτευόμενο Kids Club και ένα υπερσύγχρονο Spa και κέντρο υδροθεραπείας εμπνευσμένο από τις παραδόσεις της Αρχαίας Ελλάδας.

Οι επιλογές φαγητού και ποτού αφθονούν καθώς το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens θα στεγάσει 8 εστιατόρια, bars και lounges, μεταξύ των οποίων την αυθεντική Ιταλική trattoria Mercato, το Ελληνικό εστιατόριο θαλασσινών Pelagos, την αυθεντική παραθαλάσσια Taverna 37, το Latin American Helios Grill δίπλα στην πισίνα, το Aristotle’s Cigar Bar και πολλά ακόμα.

Επιλέξτε για τη διαμονή σας ανάλογα με το στυλ και τη διάθεσή σας. Το κοσμοπολίτικο κτήριο της Ναυσικά, με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που αποπνέει μια μοντέρνα αισθητική από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, προσφέρει απλόχερα γαλάζια θέα στα νερά του Σαρωνικού Κόλπου από κάθε δωμάτιο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στην καρδιά του σκηνικού μερικών από των εστιατορίων του ξενοδοχείου, της πισίνας, του fitness center και των boutiques;

Κομψό, χαλαρό με την αίγλη που αποπνέει το αρχιτεκτονικό Bauhaus ύφος, ο Αρίωνας δεσπόζει στο χώρο, και μας προσφέρει -εκτός από τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια του- τα εστιατόρια καθώς και το Spa όπου ζωντανεύουν οι αρχές του Ιπποκράτη μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Η απόλυτη διακριτική πολυτέλεια κρύβεται στα 61 ανανεωμένα Bungalows που βρίσκονται φωλιασμένα στην πλαγιά της χερσονήσου, ανάμεσα σε δέντρα και σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Γίνεται οι πρώτοι που θα ζήσετε την εμπειρία της Four Seasons στην Ελλάδα. Με αφορμή το grand opening του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens προσφέρουμε τρεις επιλογές γνωριμίας για τη διαμονή σας:

• 20% χαμηλότερη τιμή από την αρχική προσφερόμενη και πρωινό για δύο

• Βed and Breakfast, μια διαδεδομένη επιλογή για αυτούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με στυλ

• Παρατείνετε τη διαμονή σας – Η έκτη διανυκτέρευση παρέχετε δωρεάν, εφόσον έχετε συμπληρώσει τις προηγούμενες πέντε διανυκτερεύσεις σας σε Suite ή Bungalow, περιλαμβάνοντας και το πρωινό σας

Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens μπορεί επίσης να φιλοξενήσεις επαγγελματικές συναντήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και γάμους από 12 έως 560 άτομα στο σύνολο των 2,119 τετραγωνικών μέτρων διαθέσιμων εγκαταστάσεων του. Καλέστε μας στο +30 210 8901074 προκειμένου να οργανώσουμε από κοινού την δική σας ξεχωριστή επαγγελματική ή κοινωνική εκδήλωση.

Four Seasons

H Four Seasons Hotels and Resorts ιδρύθηκε το 1960 και έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη δημιουργία μοναδικών ταξιδιωτικών εμπειριών στους επισκέπτες της, μέσω της συνεχούς καινοτομίας, τηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλότερα πρότυπα φιλοξενίας. Αριθμώντας 112 ξενοδοχεία και θέρετρα, 39 οικιστικά ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα και με παρουσία σε 47 χώρες, έχοντας στο άμεσο πλάνο περισσότερα από 50 έργα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και ανάπτυξης της, η Four Seasons με συνέπεια κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο ως μια από τις διασημότερες μάρκες στις δημοσκοπήσεις αναγνωστών, τις κριτικές ταξιδιωτών και στα βραβεία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.