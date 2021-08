Η ενισχυμένη Alpha Real Estate, η αρωγή του EPLO και η Φωτεινή της Εθνικής

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Alpha Real Estate

Ενισχυμένο ρόλο εντός του Ομίλου της Alpha Bank αποκτά η Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων (Alpha Real Estate Management & Investments) , η οποία τα δύο τελευταία χρόνια έχει ανανεωθεί σε επίπεδο προσωπικού και αρμοδιοτήτων με τον Γενικό Διευθυντή της Alpha Bank Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, να έχει επιδείξει μεγάλη εμπιστοσύνη στον General Manager της Alpha Real Estate Γιάννη Γκάνο και στην ομάδα του. Η αναβάθμιση της Alpha Real Estate Management & Investments φάνηκε ήδη στις ανακοινώσεις που έκανε η Alpha Bank, για το Project Skyline, το οποίο προβλέπει τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα ακίνητης περιουσίας, μέσω κοινοπραξίας με διεθνή επενδυτή. Στη βάση του Project Skyline, η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα της Alpha Αστικά Ακίνητα αναμένεται να αποκτηθεί από την Alpha Real Estate Management & Investments, ενώ η Alpha Αστικά Ακίνητα αναμένεται να συνάψει και μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Real Estate για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της. Για όσους δεν το ξέρουν η Alpha Real Estate Management & Investments διαθέτει το 3,40% (476.000 μετοχές) της Alpha Αστικά Ακίνητα, ενώ είναι και η κάτοχος του 11,60% της Alpha Asset Management. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το «ταμείο» της Alpha Real Estate Management & Investments. Βλέπετε η εταιρεία διαθέτει σήμερα καταθέσεις που ξεπερνούν τα 335 εκατ. ευρώ, ποσό που την καθιστά ελκυστικό επενδυτή και εταίρο στον εγχώριο κλάδο του real estate, αλλά και εκτός των συνόρων της χώρας μας.

Ο άχαρος πρώην πρόεδρος

Όσοι είδαν την Παρασκευή τη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας σίγουρα πρόσεξαν τον πρώην πλέον πρόεδρό της Κώστα Μιχαηλίδη. Και είδα τη στάση του σώματός του, τον τόνο της φωνής του, ακόμα και το πώς ασχολούταν με το κινητό του τηλέφωνο, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του ήταν μάλλον άχαρος, καθώς είναι γνωστό ότι θα προτιμούσε να ανανεωθεί και η δική του θητεία, όπως έγινε με αυτή του Παύλου Μυλωνά. Αντ’ αυτού, τον διαδέχθηκε ο Γκίκας Χαρδούβελης, για τον οποίο δεν είπε μάλιστα ούτε μια κουβέντα. Όσο για τον Παύλο Μυλωνά, το χαμόγελο που διαφαινόταν όταν παρουσίαζε τα πεπραγμένα, δεν κρυβόταν. Και τους λόγους μπορείτε να τους μαντέψετε…

Η ώρα της Φωτεινής

Και μια που μιλάμε για την Εθνική Τράπεζα, ο Παύλος Μυλωνάς έκανε εκτενή αναφορά στο Project Frontier, τα τιτλοποιημένα δάνεια δηλαδή που διαθέτει η Εθνική Τράπεζα. Προτιμητέος επενδυτής έχει ανακηρυχθεί η κοινοπραξία Fortress/Bain/doValue και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, μια που οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες και η συναλλαγή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. Και εδώ έρχεται η έμπειρη Φωτεινή Ιωάννου, η Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής, η οποία πλέον μπαίνει στο παιχνίδι προκειμένου οι διαδικασίες να τρέξουν με τρόπο επωφελή για τη Τράπεζα. Όσοι τη γνωρίζουν «ποντάρουν» στο συνδυασμό γνώσεων και προσωπικότητας, ενώ και η καλή σχέση που έχει χτίσει με τα χρόνια με τον έτερο συναλλασσόμενο, Θοδωρή Καλαντώνη της doValue είναι ένα επιπλέον προσόν.

Με τη βοήθεια του EPLO

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, ο γνωστός EPLO, του οποίου ηγείται ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Σπύρος Φλογαΐτης έχει αναλάβει ένα ενεργό συμβουλευτικό ρόλο και επικουρεί την κυβέρνηση στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2020, όταν και υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και του EPLO, με αντικείμενο την υποστήριξη του υπουργείου στην επεξεργασία και υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ενδεικτικά ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. κ.λπ.). Μετά από επτάμηνη προετοιμασία , υπεγράφη προ ημερών μια συμφωνίας συνεργασίας που προβλέπει πως ο EPLO θα υποστηρίζει έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022 το υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια σειρά από τομείς που εκτείνονται από τις ΣΔΙΤ έως την Τεχνική Βοήθεια για ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την προώθηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών στη Δικαιοσύνη έως την επίλυση νομικών θεμάτων σχετικά με τα δικαστικά κτίρια. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της συμφωνίας συνεργασίας ορίσθηκε στα 195.000 ευρώ και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, καθώς ο EPLO απαλλάσσεται από το φόρο στη βάσει των διατάξεων του ν. 3774/2009. Στα θετικά της συμφωνίας είναι πως ο EPLO θα βοηθήσει το υπουργείο να υλοποιήσει προαπαιτούμενα που έχουν ζητήσει οι θεσμοί ήδη από τα μέσα του 2020, και τα οποία ακόμη εκκρεμούν.

Η Prodea και η αειφορία

Η Prodea Investments, η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία τρέχουν ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου και ο Αριστοτέλης Καρυτινός υλοποιεί αυτή την περίοδο projects που θεωρούνται ορόσημα αειφορίας και τα οποία η εταιρεία επιδιώκει να λάβουν την διεθνή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Αναλυτικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου, βιοκλιματικού, πενταώροφου κτηρίου γραφειακής χρήσης το οποίο βρίσκεται στις οδούς Αιγιαλείας, Φραγκοκκλησιάς και Κοσμά Αιτωλού στο Μαρούσι, και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η ριζική ανακατασκευή και ενεργειακή μετατροπή του κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Συγγρού 44, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Παράλληλα, η εταιρεία μέσω της κοινοπραξίας Panterra (49% Prodea και 51% Stivaleous Holdings Limited του ομίλου Dimand) συμμετέχει στην ανάπτυξη κτηρίου γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τέλος, η εταιρεία μέσω της κοινοπραξίας Piraeus Tower (30% Prodea και 70% Cante Holdings Ltd) συμμετέχει στην ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά με στόχο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023. Όλα τα παραπάνω ακίνητα θα πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο LEED.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.