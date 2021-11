Αλλαγές στον οργανισμό του ΥΠΟΙΚ για να επιταχυνθούν οι δράσεις του Μηχανισμού Ανάκαμψης

Στην τροποποίηση του οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε η κυβέρνηση, δημιουργώντας στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων νέα Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων διαρθρώνεται πλέον σε τρία Αυτοτελή Τμήματα και πέντε Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (β) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (γ) Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (δ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ε) Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (στ) Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ζ) Διεύθυνση Γ΄ Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (η) Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ειδικά για τη Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπονται οι εξής επιχειρησιακοί στόχοι:

α) Η πραγματοποίηση ελέγχων για τη διαπίστωση της επίτευξης των ορόσημων και στόχων, της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) Η παρακολούθηση των ελέγχων και η αναφορά των αποτελεσμάτων τους και των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

γ) Η επικοινωνία και συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την επίτευξη των ορόσημων και στόχων των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνεται στο Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων και στο Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

Το Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων θα είναι αρμόδιο για τα εξής:

αα) Η κατάρτιση του προγράμματος των ελέγχων.

ββ) Η προετοιμασία και διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων.

γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων.

δδ) Η εισήγηση προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων που έχουν υποβληθεί από τους ελεγχόμενους.

εε) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου,

στστ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

ζζ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης επί των συστάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις ελέγχου.

ηη) Η μέριμνα για την επιβολή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, τα οποία προβλέπονται από το γενικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

θθ) Η σύνταξη και υποβολή στη Διεύθυνση συνοπτικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων αρμοδιότητας του Τμήματος, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν, ώστε να συμπεριληφθεί στη συνολική έκθεση ελέγχων που υποβάλλεται από τη Διεύθυνση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο κάθε αιτήματος πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, αναφορικά με τους άξονες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον (Power up),

1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση (Renovate),

1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών (Recharge and refuel),

1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Sustainable use of resources, climate resilience and environmental protection),

4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης (Improve the efficiency of the justice system),

4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας (Promote research and innovation), 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας (Modernise and improve resilience of key economic sectors), και αναφορικά με την Τεχνική Βοήθεια (Technical assistance).

Το Τμήμα Β΄ Προγραμματισμού και Διενέργειας Ελέγχων έχει ως αρμοδιότητες:

2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος (Connect),

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους (Modernise), 2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων (Digitalisation of businesses), 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (Increasing job creation and participation in the labour market),

3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Education, vocational education and training, and skills),

3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας (Improve resilience, accessibility and sustainability of healthcare),

3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές (Increase access to effective and inclusive social policies),

4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης (Making taxes more growth friendly and improving tax administration and tax collection),

4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης (Modernise the public administration, including through speeding up the implementation of public investments, improving the public procurement framework, capacity building measures and fighting corruption),

4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών (Strengthen the financial sector and capital markets),

4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών (Improve competitiveness and promote private investments and exports).

Τέλος, η απόφαση προβλέπει πως για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προσαυξάνονται κατά 25.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη δίκη για το βιτριόλι (pics)

Τάσος Ξιαρχό: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα «πισω-μπρος» στο Instagram και η «αμνησία»

Οι αριθμοί δείχνουν... lockdown: Δραματική αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων