To εξωτερικό χρέος και οι servicers, η Treppides Investments και η Kenevir Medical Greece

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Εξωτερικό χρέος και servicers

Το 2017 το συνολικό ποσοστό του εξωτερικού χρέους των ελληνικών νοικοκυριών, ως προς το συνολικό τους χρέος, δηλαδή τα συνολικά δάνεια που είχαν λάβει από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού άγγιζε το 0%. Ποιο ελληνικό νοικοκυριό άλλωστε θα μπορούσε να λάβει δάνειο από ξένη τράπεζα, ειδικά την περίοδο των Μνημονίων. Μέσα σε 4 χρόνια η κατάσταση έχει μεταβληθεί. Σήμερα το συνολικό ποσοστό του εξωτερικού χρέους των ελληνικών νοικοκυριών ως προς το συνολικό τους χρέος ξεπερνά το 25%. Άνοιξαν οι στρόφιγγες των ξενών τραπεζών για τους Έλληνες; Όχι είναι η απάντηση. Η αύξηση του εξωτερικού ιδιωτικού χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών δεν οφείλεται σε νέο δανεισμό, αλλά στη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων σέ εταιρείες διαχείρισης που εδρεύουν στο εξωτερικό. Είναι αυτό καλό ή κακό. Είναι αρνητικό υπό το πρίσμα της επιδείνωσης της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Ελλάδας (το ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων Ελλάδος έναντι μη κατοίκων). Όταν επιδεινώνεται η διεθνής επενδυτική θέση της χώρας, ο ιδιωτικός τομέας γίνεται πιο ευάλωτος. Και μπορεί η μεταβίβαση απαιτήσεων από τις ελληνικές τράπεζες στους servicers να είναι μια επωφελής διαδικασία, αλλά στατιστικά επιβαρύνει τη διεθνή επενδυτική θέση της χώρας.

Η Kenevir Medical

Κάποιοι αιφνιδιάσθηκαν από την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης συνασπισμού της Γερμανίας πως θα εξετάσει την νομιμοποίηση της πώλησης κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η πρόθεση αυτή είναι «προωθημένη» ακόμη και για τα ολλανδικά δεδομένα, όπου η χρήση της κάνναβης είναι μεν αποποινικοποιημένη, αλλά αυστηρά ελεγχόμενη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιοι που δεν αιφνιδιάσθηκαν από την εξέλιξη αυτή. Και είναι έτοιμοι να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση, όταν το γερμανικό θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει. «Γερμανικά» κεφάλαια έχουν προσφάτως δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά για την παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Μόλις προ ημερών δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η πενταετής άδεια έγκρισης εγκατάστασης παραγωγής, εξαγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης της εταιρείας Kenevir Medical Greece, η οποία θα δραστηριοποιηθεί εντός ενιαίας έκτασης 68.843 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Πεζούλας, Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης. Από την έρευνα προέκυψε πως μέτοχος της Kenevir Medical Greece, είναι η γερμανική εταιρεία Kenevir Medical GmbH με αντιπρόσωπο τον Σαμ Αφσαρι Αζαντ (Sam Afshari Azad), η οποία είχε ως αρχικό διευθυντή τον Τούρκο Αλπέρ Ντογκάν ( Alper Dogan). Δεν ξέρουμε το κατά πόσο η εν λόγω εταιρεία θα επιδιώξει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην κάνναβη για «ψυχαγωγικούς σκοπούς», ωστόσο επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Kenevir Medical GmbH διαπιστώσαμε πως τα περιγραφόμενα για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες της το 2021, δεν συνάδουν με τις πραγματικά γεγονότα.

Το αειφόρο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ

Με σαφείς ρήτρες αειφορίας και εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους αναμένεται να διατεθεί, εντός του Δεκεμβρίου, το νέο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όπως πληροφορείται η στήλη, μετά το πρώτο «πράσινο» ομόλογο που είχε εκδώσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τώρα η ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση ομολόγου με σαφείς ρήτρες αειφορίας και δεσμεύσεις που άπτονται των κριτηρίων ESG. Τα 300 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων παραχώρησης, όπως για παράδειγμα η Εγνατία Οδός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε «σηκώσει» 500 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2020 με στόχο τη χρηματοδότηση κυρίως των έργων στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Η τότε απόδοση ήταν 2,75%, και οι προσφορές έφτασαν τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ το κουπόνι της τρέχουσας έκδοσης αναμένεται πολύ χαμηλότερο.

Νέα επένδυση στην Μητροπόλεως

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της κυπριακής εταιρείας Νewthought Ηoldings Ltd που σχετίζεται με την ανάπτυξη ξενοδοχείου 4 αστέρων, επί των οδών Παλαιολόγου Μπενιζέλου 11 και Πλατεία Μητροπόλεως 5, στο κέντρο της Αθήνας. Η Νewthought Ηoldings Ltd που κατά πληροφορίες σχετίζεται με την κυπριακή Treppides Investments & Holdings Ltd είχε ήδη εξασφαλίσει την άδεια του υπουργείου Πολιτισμού για τη μελέτη ανακατασκευής και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου και την αλλαγή χρήσης του. Όπως κρίθηκε, «η αιτούμενη χρήση και οι προτεινόμενες εργασίες αποσκοπούν στη διάσωση του κελύφους του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στη λειτουργική επανένταξη, στην αισθητική αναβάθμισή του, είναι συμβατές και δεν προκαλείται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο βλάβη στα κηρυγμένα μνημεία της περιοχής, ούτε στον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο της Αθήνας». Το επενδυτικό σχέδιο της Νewthought Ηoldings Ltd αφορά στη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 9 δωματίων και 19 κλινών, είναι επιλέξιμου κόστους 1,15 εκατ. ευρώ και συνολικά θα ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό νόμο μέσω φορολογικής απαλλαγής 348.598 ευρώ.

Φθηνό χρήμα για την ενέργεια

Ζήτημα χρόνου είναι να δούμε τα πρώτα επιτόκια κάτω του 2% για μεγάλες εταιρικές χρηματοδοτήσεις, καθώς οι τράπεζες «κονταροχτυπιούνται» για να κλείσουν μεγάλα και σίγουρα deals. Τόσο μεγάλη είναι η πίεση για νέες χορηγήσεις ώστε, πιθανότατα στις αρχές του 2022, το κόστος χρηματοδότησης θα πέσει ακόμα και στα επίπεδα του 1,9%. Και δεν μιλάμε για δάνεια που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε για ομόλογα, αλλά για project financing, κυρίως ενεργειακών έργων με εγγυημένες, σταθερές αποδόσεις. Βέβαια, οι τιμολογήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς για τους μικρομεσαίους το κόστος χρήματος είναι τουλάχιστον διπλάσιο, αν όχι τριπλάσιο.

Το παρελθόν επιστρέφει

Το δρόμο της Δικαιοσύνης έχει πάρει όμως πληροφορείται η στήλη η ενδοοικογενειακή διαμάχη μεταξύ των αδελφών Καλλιτσάντση, καθώς -για να το πούμε ευγενικά- ο Δημήτρης θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Αναστάσιος (Σάκης) χειρίστηκε τα εταιρικά θέματα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Το αν βέβαια θα φτάσουν τελικά στα δικαστήρια ή αν το ζήτημα θα διευθετηθεί εσωτερικά νωρίτερα μένει να φανεί. Την ίδια στιγμή, όπως πληροφορείται η στήλη, στην ατζέντα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την ερχόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται το θέμα της πώλησης μετοχών από την πρώην διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Δεκέμβριο του 2020. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρουν θεσμικοί κύκλοι, μέσα από τη αυτεπάγγελτη διερεύνηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Στις 10 Δεκεμβρίου του 2020 η τότε διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ του κ. Α. Καλλιτσάντση ανακοινώνει δημόσια την απόφαση για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ με θέμα ΑΜΚ ύψους 50 εκατ. ευρώ στην τιμή του 1 ευρώ ανά μετοχή. Λίγες μέρες νωρίτερα της ανακοίνωσης, στις 19.11.2020 ο Πρόεδρος του τότε Δ.Σ. είχε διαβιβάσει εισήγηση του κ. Καλλιτσάντση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως θέμα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 27.11.2020, έχοντας ήδη έτοιμη δύο μέρες νωρίτερα και τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ομίλου και της Τράπεζας Πειραιώς για την υλοποίηση της ΑΜΚ. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στις 27.11.2020, Τα πρακτικά της αναφέρουν στις 7.12.2020 ότι η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται στο 1 ευρώ ανά μετοχή. Στο μεσοδιάστημα όμως ο κ. Καλλιτσάντσης, φρόντισε, όπως προκύπτει και από τις επίσημες αναρτημένες ανακοινώσεις, στις 3 Δεκεμβρίου 2020 να προβεί σε πώληση 290.500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικού ποσού 508.343 ευρώ και σε δεύτερη κίνηση πώλησης μέσω συνδεδεμένου νομικού προσώπου, της ARGONIO Enterprises, 1.436.989 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικού ποσού 2,4 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά τα πακέτα σε τιμή 1,7 ευρώ ανά μετοχή. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, προκύπτει ότι ο κ. Καλλιτσάντσης είχε προχωρήσει σε πωλήσεις μετοχών και κατά τη διάρκεια του «Proxy War» για την απόκτηση της διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όταν και παράλληλα διεκδικούσε την στήριξη των υπολοίπων μετόχων. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς πρόκειται να ένα μείζον θέμα για την εταιρεία.

Ο Λετονός της PLUTON500

Σε προειδοποιήσεις για την διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών PLUTON500 (https://pluton500.com), την οποία διαχειρίζεται η βρετανική Vita Impex Ltd προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την ελληνική εποπτική Αρχή, η Vita Impex Ltd «δεν δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, και να κατέχει χρήματα επενδυτών/πελατών». Η Vita Impex Ltd είναι εγγεγραμμένη από τις 11 Αυγούστου του 2020 στο βρετανικό μητρώο εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 λιρών. Μοναδικός μέτοχος και διευθυντής της Vita Impex Ltd είναι ο Λετονός υπήκοος Vjaceslavs Jasinskis γεννηθείς το 1971. Παραδόξως, η εταιρεία εμφανίζεται να έχει δραστηριότητα όχι στις επενδυτικές υπηρεσίες, αλλά στη λιανική πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αξεσουάρ (Retail trade of motor vehicle parts and accessories)! Για λόγους που πιθανότατα έχουν να κάνουν με καταγγελίες, στις 2 Νοεμβρίου το βρετανικό ΓΕΜΗ έδωσε περιθώριο δύο μηνών στην Vita Impex Ltd για να προσκομίσει οφειλόμενα έγγραφα, αναφέροντάς πως σε διαφορετική περίπτωση θα τη διαγράψει από το μητρώο. Όλα τα παραπάνω προς επίρρωση όσων πιστεύουν πως τυχάρπαστες πλατφόρμες συναλλαγών μπορούν να τους κάνουν πλούσιους σε μια νύκτα.

