Χαρδούβελης παντός καιρού, το ελληνικό χρηματιστήριο φυσικού αερίου και το κομματικό R&D

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η κομματική επιμόρφωση

Συνολικά 2,25 εκατ. ευρώ θα λάβουν για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς τα πολιτικά μας κόμματα το τρέχον έτος. Η σχετική απόφαση για την κατανομή της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης για Research & Development (R&D) και επιμορφωτικούς σκοπούς σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, δημοσιεύθηκε χθες. Σύμφωνα με αυτή η Νέα Δημοκρατία θα λάβει 845.963 ευρώ για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει 682.882 ευρώ, ΚΙΝΑΛ και ΠΑΣΟΚ θα λάβουν μαζί 224.222 ευρώ, το ΚΚΕ θα λάβει 169.464 ευρώ, η Ελληνική Λύση θα λάβει 138.158 ευρώ, το ΜέΡΑ25 114.308 ευρώ, το Ποτάμι 14.0620 ευρώ και η Πλεύση Ελευθέριας της Ζωής Κωνσταντοπούλου 14.062 ευρώ. Θα αναμένουμε μελλοντικά να ενημερωθούμε για το πως, που και πότε, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αξιοποίησαν τα χρήματα αυτά.

Χαρδούβελης παντός καιρού

Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους. Την εν λόγω ρήση που αποδίδεται στο Σωκράτη, φαίνεται πως την συμμερίζεται ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος φροντίζει να παραμένει σε φόρμα. Και είναι αξιοπρόσεκτη η συνέπεια που δείχνει στην άσκηση ο 67 ετών σήμερα τραπεζίτης. Καλοκαίρι και χειμώνα, ανεξαρτήτως συνθηκών φροντίζει κάθε πρωί να συμπληρώνει με τρέξιμο ή γρήγορο βάδισμα, τα χιλιόμετρα που προβλέπει το πρόγραμμα εκγύμνασής του. Και σχεδόν πάντα με την ίδια γυμναστική περιβολή . Ανοικτόχρωμη βερμούδα, φούτερ ή t-shirt και καπέλο jockey. Και όταν λέμε ανεξαρτήτως συνθηκών, το εννοούμε. Χθες το πρωί εν μέσω ισχυρής νεροποντής και χαλαζόπτωσης ο κ. Χαρδούβελης εθεάθη να βαδίζει με γρήγορο ρυθμό στα δρομάκια του Ψυχικού κρατώντας μια ομπρέλα. Ενδεδυμένος με την προαναφερόμενη αθλητική περιβολή. Η μοναδική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως πλέον ο κ. Χαρδούβελης έχει «συναθλητή» στις βόλτες του. Πρόκειται για τον αστυνομικό συνοδό του, τον οποίο ο τραπεζίτης κρατά σε φόρμα, καθώς ο ρυθμός καθημερινής άσκησης τους δεν είναι για αμύητους.

Η Καρολίνα και η SCD Group

Ο Patrick Fitzgibbon, ανώτερος αντιπρόεδρος ανάπτυξης, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Hilton ανακοίνωσε χθες τη συνεργασία της γνωστής εταιρείας με τον κυπριακό Όμιλο SCD Group LTD του Θόδωρου Δουζόγλου, για τη διαχείριση των ξενοδοχείων Πεντελικόν και Hilton Piraeus Μικρολίμανο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το ιστορικό Πεντελικόν θα λειτουργήσει ξανά στο Κεφαλάρι το 2024 και θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το δε Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, ξενοδοχείο 83 δωματίων που θα ανοίξει στην Καστέλλα, θα είναι το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton by Hilton. Η επένδυση Δουζόγλου στο ξενοδοχείο Πεντελικόν θα ανέλθει σε 18 εκατ. ευρώ και η επένδυση στην Καστέλλα σε 5,5 εκατ. ευρώ. Όπως έχει ήδη αποκαλύψει η στήλη μας, μέρος των χρημάτων αυτών θα καλυφθούν από τον αναπτυξιακό νόμο ως επιχορήγηση. Ο Θεόδωρος Δουζόγλου δήλωσε ενθουσιασμένος που ο Όμιλος SCD Group επεκτείνει το αποτύπωμά του στην Ελλάδα σε συνεργασία με μια διεθνή κορυφαία εταιρεία όπως η Hilton. Ρόλο στο κλείσιμο της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών φέρεται να διαδραμάτισε η Director Development Renewals, Retentions & Support EMEA της Hilton Καρολίνα Δημοπούλου. Το πολύπειρο στέλεχος της τουριστικής αγοράς φέρεται να έτρεξε το KYC (Know Your Customer) πριν η Hilton συμφωνήσει με τον ομογενή από τη Βενεζουέλα.

Εποπτική πρωτοπορία

Μπορεί μέχρι πρόσφατα να πιστεύαμε πως το know - how της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπερτερούσε εκεινού της ομόλογης αρχής της Κύπρου, ωστόσο αυτό ενδέχεται σύντομα να σταματήσει να ισχύει. Αυτό διότι ο πρόεδρος της κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης έχει βάλει ως στόχο να καταστήσει εποπτικό best case την Αρχή του. Προς το σκοπό αυτό επιστρατεύει τη χρήση νέας τεχνολογίας για την παρακολούθηση και την επίβλεψη των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων από την κυπριακή αρχή οντοτήτων. Στη βάση αυτή απέκτησε ένα εξειδικευμένο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Αρχής να συλλέγει, να αναλύει και να παρακολουθεί τις πρακτικές μάρκετινγκ των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει όλες τις σχετικές αναφορές από οποιαδήποτε πηγή διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ καλύπτει 187 γλώσσες. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, με ενεργοποίηση άμεσης ειδοποίησης, οποιουδήποτε συνδυασμού λέξεων-κλειδιών, ενώ το ιστορικό παρακολούθησης μπορεί να πάει μέχρι 13 μήνες πίσω. Ενδεχομένως στην επόμενη επίσκεψή της στην Κύπρο η επικεφαλής της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου να έχει την ευκαιρία να δει πως λειτουργεί το εν λόγω σύστημα.

Η αγορά φυσικού αερίου

Δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκρινε εύλογη την τελική εισήγηση του Διαχειριστή για τον Κανονισμό του Βάθρου, κρίνοντας πως περιλαμβάνει τους κανόνες και τις διαδικασίες που απαιτούνται. Το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου θα αποτελεί μια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που θα αναβαθμίσει το πλαίσιο λειτουργίας της υφιστάμενης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η δημιουργία μιας εύρωστης αγοράς, όπου η τιμή φυσικού αερίου θα καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση σε ένα διαφανές περιβάλλον που θα εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους. Η λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και το Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, με κοινή ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.