Η κίνηση ματ του Μυτιλιναίου με την Watt+Volt, οι υποσχέσεις των Καταριανών και η Cosmos Aluminium

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Mytilineos και η Watt+Volt

Ως κίνηση μακράς πνοής χαρακτηρίζεται η εξαγορά της Watt+Volt από την Mytilineos, η οποία φέρει την υπογραφή του μετρ των εξαγορών Ευάγγελου Μυτιλιναίου. Με την προσθήκη αυτή η εισηγμένη ενισχύει τη θέση της όχι μόνον στην ελληνική αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και στην ευρωπαϊκή και κυρίως αναβαθμίζει το δυναμικό της. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως από τα 36 εκατ. ευρώ του συνολικού τιμήματος, τα 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετρητά και τα 16 εκατ. ευρώ σε μετοχές της Mytilineos. Αυτό γίνεται ώστε η ομάδα της Watt+Volt, υπό τον Τάσο Παπαναγιώτου, να αποκτήσει από την πρώτη ημέρα το «sense of ownership» εντός της Mytilineos. Αποκτώντας την Watt+Volt η Mytilineos αποκτά και εταιρείες του Ομίλου με ειδικό ενδιαφέρον όπως οι Watt and Volt Bulgaria EOOD, Watt and Volt DOO Beograd, Faraday Norton AG, Watt and Volt Ltd. Skopje, Icarus Frey Mον. Α.Ε., Code City Private Limited, Αετός ΦΒ Παραγωγή 1 Μον. Ι.Κ.Ε.,Αετός ΦΒ Παραγωγή 2 Μον. Ι.Κ.Ε. και Αετός ΦΒ Παραγωγή 3 Μον. Ι.Κ.Ε. Ενδεικτικά, η θυγατρική εταιρεία Watt & Volt Bulgaria EOOD κατέχει άδεια εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών. Η θυγατρική εταιρεία Watt & Volt DOO Beograd κατέχει άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία. Και μπορεί η τρέχουσα συγκυρία να καθιστά τη δραστηριοποίηση σε αυτές τις αγορές, διαδικασία «αυξημένων απαιτήσεων» , ωστόσο το μέγεθος και η εμπειρία της Mytilineos, αρκούν για να υπάρξει μια ανέφελη διαδρομή εντός της ενεργειακής κρίσης.

Οι υποσχέσεις των Καταριανών

Μεγάλα προβλήματα μαθαίνουμε πως αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κύπελλού Ποδοσφαίρου που θα διοργανωθεί στο Κατάρ το Νοέμβριο. Και ήδη πολλοί μιλούν για επερχόμενο φιάσκο. Η στήλη πληροφορείται πως ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει συμβόλαια από τη διοργανώτρια αρχή έχουν απλήρωτους εδώ και μήνες Έλληνες εργαζόμενους τους και ήδη κάποιοι επιστρέφουν κακήν κακώς στην Ελλάδα. Βλέπετε οι Έλληνες προμηθευτές είχαν κάνει τα σχέδια τους στη βάση υποσχέσεών για επεκτάσεις συμβάσεων και χορήγηση πιστώσεων και τραπεζικών εγγυήσεων που έμειναν στα χαρτιά. Και τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν με τους Καταριανούς και πολλοί άλλοι ευρωπαίοι προμηθευτές. Όλα αυτά βεβαίως δεν θα μπορούσαν να αναδειχθούν στις συναντήσεις που είχε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Κατάρ, τόσο με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, όσο και με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al-Thani. Αλλά σε 100 ημέρες από σήμερα θα ξέρουμε εάν το ναυάγιο αποφεύχθηκε ή όχι.

Η Cosmos Aluminium

Η Cosmos Aluminium, της οικογένειας Καντώνια αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά success stories της ελληνικής βιομηχανίας. Η εταιρεία με έδρα τη Λάρισα έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις του κλάδου του βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου. Προ μηνών μάλιστα προχώρησε και τις διαδικασίες απόκτησης της ΕΤΕΜ, της θυγατρικής εταιρείας παραγωγής προφίλ αλουμινίου της Viohalco, με τη συμφωνία -που είναι ήδη σε εξέλιξη - να προβλέπει την είσοδο της Viohalco στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos, ως μέτοχος μειοψηφίας. Αναφερόμαστε στην Cosmos Aluminium διότι προ ημερών ενέταξε στον αναπτυξιακό νόμο μια μεγάλη επένδυση ύψους 14,2 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου που διαθέτει στη Νίκαια της Λάρισας. Η επένδυση αυτή θα ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό υπό τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου.

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 14μελής επιτροπή με επικεφαλής την Γενική Διευθύντρια Δημοσιονομικής Πολιτικής Ιουλία Αρμάγου, η οποία θα γνωμοδοτεί για την υπαγωγή κλάδων και ειδικοτήτων στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η επιτροπή θα αξιολογεί σχετικά αιτήματα φορέων για τη χορήγηση σε κλάδους και ειδικότητες επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, διαπιστώνοντας το εάν υπάρχει έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στον χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους. Ακόμη, η επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ σχετικά με τις αναγκαίες κάθε φορά προσαρμογές του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μετά από την πραγματοποίηση μελετών επαγγελματικού κινδύνου.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.