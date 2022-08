Το ΔΝΤ «επιστρέφει» στην Αθήνα, το ΔΣ της Attica Bank και ο Χόλτερμαν και η Alpha Bank

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

O Χόλτερμαν και η Alpha Bank

Οι αγγλοσάξονες αρέσκονται να χρησιμοποιούν τη φράση «put your money where your mouth is» και ο Χένρι Χόλτερμαν, ισχυρός άνδρας της Reggeborgh αρέσκεται να την κάνει πράξη. Πιο πρόσφατη απόδειξη, η απόκτηση ποσοστού άνω του 5% στην Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη θέλησή του να επενδύσει στη χώρα μας αλλά και ότι «ήρθε για να μείνει» στην Ελλάδα, κτίζοντας στρατηγικές θέσεις. Και βέβαια, το γεγονός ότι επέλεξε την Alpha Bank λέει πολλά για την εκτίμηση που τρέφει στη διοίκηση της τράπεζας, στις προοπτικές της, αλλά και στον τρόπο που μέχρι στιγμής έχει «τρέξει» το στρατηγικό της σχέδιο.

Επιστρέφει το ΔΝΤ στην Αθήνα;

Την φιλοξενία της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2026 στην Αθήνα διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό ανέθεσε στην εταιρεία Τσομώκος – Δημόσιες Σχέσεις ΑΕ την προετοιμασία και σύνταξη της πρότασης για την προκαταρκτική τεχνική αξιολόγηση της δυνατότητας της χώρας μας να φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Η Τσομώκος θα αναζητήσει τον κατάλληλο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, θα προχωρήσει στην εύρεση και δέσμευση 4.000 δωματίων για την φιλοξενία των συνέδρων και θα προσδιορίσει τους τρόπους μεταφοράς τους από και προς τον συνεδριακό χώρο. Ακόμη, θα προχωρήσει στην αναζήτηση προσφορών για την οπτικοακουστική κάλυψη του συνεδρίου, θα διερευνήσει τρόπους για την άρτια λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και θα προχωρήσει στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων ασφάλειας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων έτσι όπως ορίζονται στις απαιτήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τέλος, θα προχωρήσει στη συγγραφή της πρότασης που θα αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Αθήνας ως συνεδριακού προορισμού, έναντι άλλων ενδιαφερόμενων κρατών – μελών του ΔΝΤ. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το παραδοτέο (πλήρης φάκελος πρότασης) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και διαβιβασθεί το αργότερο έως στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, δεδομένου ότι η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών πρέπει να εξετασθεί και να ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΝΤ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ΔΣ της Attica Bank

Σήμερα είναι προγραμματισμένο να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, έχοντας ως θέμα την αλλαγή των προσώπων που το απαρτίζουν. Αυτό σημαίνει ότι και επίσημα η Ελένη Βρεττού εντάσσεται στην τράπεζα και είτε στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, είτε το αργότερο σε νέα συνεδρίαση την Πέμπτη, θα αναλάβει και τη θέση της CEO. Και θα πέσει «με το καλημέρα» στα βαθιά, καθώς οι προθεσμίες τρέχουν και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου η τράπεζα καλείται να καταθέσει στην ΤτΕ business plan, capital plan καθώς και τη νέα συμφωνία μετόχων. Βέβαια, όπως πληροφορείται η στήλη, είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξει ολιγοήμερη παράταση, καθώς δεν είναι λογικό η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος να πάρει τόσο σοβαρές και δεσμευτικές αποφάσεις από την πρώτη ημέρα στο γραφείο. Άρα το πιθανότερο είναι η D-Day για την Attica Bank να μεταφερθεί κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η Motor Oil και η Verd

Με αποτίμηση επτά φορές τα EBITDA του 2021 απέκτησε ο Όμιλος Motor Oil την Verd (πρώην Ελίν Βιοκαύσιμα) με το τίμημα να ανέρχεται στα 15,4 εκατ. ευρώ. Η Motor Oil ανέλαβε και το δανεισμό της εταιρείας συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκτηση της Verd, η οποία έχει πολυετή δραστηριοποίηση στην παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων, αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την Motor Oil, η οποία αποκτά παρουσία στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η Verd διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ στον Βόλο με παραγωγική ικανότητα 80.000 τόνων ετησίως. Αλλά όχι μόνο. Δραστηριοποιείται στη συλλογή απόβλητων βρώσιμων ελαίων μέσω της θυγατρικής της πράσινο Λάδι ΑΕΒΕ, η οποία συλλέγει ετησίως περίπου 25.000 τόνους απόβλητων ελαίων, που ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε πράσινα καύσιμα. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως η Verd διαθέτει άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), ενώ στα assets της περιλαμβάνεται και η Verd Solar Parks στην οποία ανήκουν δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί στις θέσεις «Κοτρώνη» και «Καλογράνι» στον Ωρωπό.

H Hellenic Value

H Hellenic Value Investment Services Company, η εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που έχει δημιουργήσει ο Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος εμφάνισε το 2021 αυξημένη δραστηριότητα κατά 16,59% σε σύγκριση με το 2020, ενώ τα κέρδη που κατέγραψε της επέτρεψαν να προχωρήσει και στη διανομή μερίσματος. Ωστόσο, η ευρωστία της εταιρείας δοκιμάστηκε από την πανδημία. Για το λόγο αυτό η Hellenic Value είχε μετάσχει την προηγουμένη διετία σε τέσσερις γύρους Επιστρεπτέων Προκαταβολών, από τους οποίους άντλησε 586.560 ευρώ. Εξ αυτών η επιχείρηση θα επιστρέψει 249.288 ευρώ. Παράλληλα, η Hellenic Value είχε λάβει και δάνειο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ύψους 70.000 ευρώ, το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς εντός του 2021.

Η Πήγασος Χρηματιστηριακή

Μεταβολή επήλθε προσφάτως στο μετοχικό κεφάλαιο της Πήγασος Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 1,22 εκατ. ευρώ λόγω συμψηφισμού ζημιών, με τη συνένωση 12 υφισταμένων ονομαστικών μετοχών κάθε μετόχου σε 1 νέα μετοχή και μεταβολή της ονομαστικής αξίας, από 0,15 ευρώ ανά μετοχή, σε 0,50 ευρώ. Μετά από αυτό το χειρισμό το μετοχικό κεφάλαιο της Πήγασος Χρηματιστηριακή αυξήθηκε κατά 400.000 ευρώ με την έκδοση 800.001 νέων μετοχών και την καταβολή μετρητών. Έτσι, πλέοντο μετοχικό κεφάλαιο της Πήγασος Χρηματιστηριακή ανέρχεται στο ποσό των 870.834 ευρώ διαιρούμενο σε 1.741.668 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,50 ευρώ.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.