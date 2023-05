Η Astir Marina, η Vivartia και η Κουρέλλας και το παράδειγμα της Revoil

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Astir Marina

Εγκρίθηκε από τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης, ο οποίος αφορά στους αδειοδοτημένους χώρους και εγκαταστάσεις της μαρίνας τόσο σε ξηρά όσο και σε θάλασσα. Στη Μαρίνα Βουλιαγμένης (Astir Marina), που αποτελεί κομμάτι του εμβληματικού συγκροτήματος του «Αστέρα» Βουλιαγμένης στη χερσόνησο του Λαιμού Βουλιαγμένης, ολοκληρώνονται ήδη τα έργα αναβάθμισης από την ΤΕΚΑΛ με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Στόχος των ανθρώπων του Αστέρα Βουλιαγμένης είναι η Astir Marina να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες υποδομές ελλιμενισμού σκαφών, ψυχαγωγίας και αγορών της Μεσογείου. Η απόφαση Κικίλια προβλέπει πως στους κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων εγκαταστάσεων και στη θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης μπορούν να αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες (εμπορικές, τουριστικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πάσης φύσεως, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.) είτε από τον Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης – τον Αστέρα Βουλιαγμένης- είτε από τρίτους στους οποίους ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να παραχωρεί, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χώρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων. Μεταξύ των εταιρειών που θα «στρατοπεδεύσουν» κατά το προσεχές χρονικό διάστημα στους χώρους της Astir Marina είναι οι οίκοι Gucci, Louis Vuitton, Bottega Venetta, Dior και Loro Piana.

Το «φιλί της ζωής»

Το «φιλί της ζωής» έδωσε η Vivartia στην εταιρεία παραγωγής βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων Κουρέλλας ΑΕ. Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivartia, προχώρησε στην απόκτηση του 70% της Κουρέλλας, η οποία εδρεύει στα Γρεβενά και είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή βιολογικών γαλακτοκομικών και φυτικών (plant-based) προϊόντων. Η Κουρέλλας το 2022 είχε κύκλο εργασιών 13 εκατ. ευρώ και το 2021 κύκλο εργασιών 12,4 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 623 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, η καθαρή θέση της Κουρέλλας ΑΕ ήταν στα 5 εκατ. ευρώ περίπου, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων της ήταν 11,1 εκατ. ευρώ και ο τραπεζικός της δανεισμός στα 4 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο πως στο τέλος του 2022 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τον βασικό μέτοχο Θόδωρο Κουρέλλα να εισφέρει τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το σήμα MY FETA FETA BAR και το σήμα KOURELLAS SAYS-TO BE HEALTHY AND FIT EAT LIKE A GREEK, τα οποία αποτιμήθηκαν στα 1,67 εκατ. ευρώ. Αν και το τίμημα για την απόκτηση του 70% της Κουρέλλας δεν ανακοινώθηκε , ωστόσο οι οικονομίες κλίμακος θα βγάλουν μεσοπρόθεσμα κερδισμένη την Vivartia.

Πομφόλυγες και φληναφήματα

Πομφόλυγες και φληναφήματα αποδείχθηκε η επιβολή ποινών στους πρώην τραπεζίτες της Cyprus Popular Bank Public (Λαϊκή Τράπεζα) για παραβάσεις της νομοθεσίας που έγιναν από το 2010 και μέχρι το 2012 και αφορούσαν στο τραπεζικό σκάνδαλο που ταρακούνησε την Κύπρο και οδήγησε σε «κούρεμα» καταθέσεων. Οι βαριές καμπάνες αποδείχθηκαν χωρίς αντίκρισμα, καθώς μετά από 11 χρόνια έχει καταβληθεί μόλις το 5% των χρηματικών διοικητικών ποινών. Οι υπαίτιοι φορτώθηκαν με πρόστιμα πολλών εκατομμύριων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, χωρίς ωστόσο να έχουν καταβάλει τα οφειλόμενα λόγω προσφυγών στη Δικαιοσύνη και αντιπροσφυγών από την Επιτροπή. Είναι ενδεικτικό πως μόλις προ ημερών το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου επιδίκασε την αναθεωρητική έφεση της Αννίτα Φιλιππίδου, πρώην Οικονομικής Διευθύντριας του Ομίλου της Cyprus Popular Bank Public στην οποία είχαν επιβληθεί αθροιστικά πρόστιμα 100.000 ευρώ το 2014 (!) και επικύρωσε οριστικά τα σε βάρος της πρόστιμα. Την ίδια εξέλιξη έχουν και άλλες υποθέσεις προστίμων σε βάρος των πρωταγωνιστών του σκανδάλου.

Λαγοί με πετραχήλια

Η αλήθεια είναι πως η κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι εξαιρετικά δραστήρια. Προ ημερών προκήρυξε ένα διαγωνισμό ύψους 240.000 ευρώ που έχει τραβήξει και την προσοχή Ελλαδικών επιχειρήσεων. Αφορά στην προμήθεια και τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένης λύσης λογισμικού για παρακολούθηση διαφημιστικών ανακοινώσεων από επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν αδειοδοτηθεί από την Κύπρο. Το έργο έχει τετραετή ορίζοντα και αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω το εποπτικό πλαίσιο στην κυπριακή κεφαλαιαγορά, κόβοντας το βήχα σε όσους τάζουν «λαγούς με πετραχήλια».

Παράδειγμα προς μίμηση

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν χθες από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Revoil. Μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση ενέκρινε την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, στην οποία αποτυπώνονται οι απολαβές του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως οι μικτές ετήσιες αποδοχές και οι παροχές προς τα μέλη του ΔΣ της Revoil ανήλθαν το 2022 σε μόλις 127.236 ευρώ, όταν το 2018 ήταν 750.288 ευρώ. Και λέμε μόλις διότι το 2022 τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αποτελέσματα της Revoil ανήλθαν σε 14,22 εκατ. ευρώ, όταν το 2017 ήταν σχεδόν τα μισά και συγκεκριμένα 7,61 εκατ. ευρώ. Από το 2018 έως σήμερα έχει καταγραφεί μεγάλη αύξηση και των μικτών αποδοχών των εργαζομένων της εισηγμένης εταιρείας. Από 24.405 ευρώ κατά μέσον όρο οι μικτές αποδοχές των εργαζομένων ανήλθαν το 2022 στα 27.393 ευρώ. Ομολογουμένως η Revoil είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

