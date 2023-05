 Η Aratos Dot Net, η μαρίνα Ερμιόνης και μια «κόκκινη κάρτα»

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Aratos Dot Net

Ο Νίκος Μπογονικολός, ο Έλληνας επιχειρηματίας που συνελήφθη στις 9 Μαΐου στο Παρίσι, στη βάση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι ΗΠΑ και ο οποίος κατηγορείται για παράνομη εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού στη Ρωσία, έχει σχετικά πρόσφατα εξασφαλίσει μεγάλα συμβόλαια από το Ελληνικό Δημόσιο. Βεβαίως αυτό έγινε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και πριν αποκαλυφθεί από τις Ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ η ιδιαίτερα στενή του σχέση με το Κρεμλίνο που χρονολογείται προ του 2017. Ο βασικός φορέας δραστηριοποίησης του Μπογονικολού στη χώρα μας είναι η εταιρεία Aratos Dot Net. Η εν λόγω εταιρεία τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε την προμήθεια 3.750 αλεξίσφαιρων γιλέκων, προς κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων επιχειρησιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Έβρου. Συνολικά, για την προμήθεια αυτή πληρώθηκε 885.000 ευρώ! Ο Μπογονικολός συμμετείχε και σε project της ΕΑΣ , τα οποία ωστόσο δεν αναμένεται να προχωρήσουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις…

Η μαρίνα Ερμιόνης

Η Emma Capital, η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων του γνωστού Τσέχου επιχειρηματία Γίρι Σμετς απέκτησε προ μηνών πλειοψηφικό ποσοστό στις μαρίνες του Πόρτο Χελίου και της Ερμιόνης, ερχόμενη σε συμφωνία με την βρετανική Tethys Equity Limited, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη. Συγκεκριμένα, η MARINA 21 Group, θυγατρική της Emma Capital απέκτησε το 60% των μετοχών στις δυο μαρίνες. Αξίζει να σημειωθεί πως η μαρίνα του Πόρτο Χελίου λειτουργεί από το 2021 και διαθέτει 149 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ η μαρίνα της Ερμιόνης αναμένεται να λειτουργήσει το 2025 και θα διαθέτει 199 θέσεις ελλιμενισμού. Ο σχεδιασμός της Tethys Equity Limited ειδικά για την μαρίνα της Ερμιόνης ήταν φιλόδοξος. Είναι ενδεικτικό πως το αρχικό επενδυτικό πλάνο του 2018 στηρίχθηκε σε σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου του Δημήτρη Αγιοστρατίτη. Προέβλεπε εστιατόρια, bars, εμπορικά καταστήματα και ένα boutique hotel με 16 δωμάτια. Και λέμε προέβλεπε διότι κατά κάποιες πληροφορίες ο σχεδιασμός αυτός έχει αλλάξει. Είναι ενδεικτικό πως η MARINA 21 Group ανακάλεσε προ ημερών το αίτημα για υπαγωγή στον επενδυτικό νόμο της επένδυσης για το boutique hotel των 16 δωματίων και 32 κλινών, συνολικού ύψους 2,1 εκατ. ευρώ που ήδη είχε λάβει έγκριση για επιχορήγηση 830.258 ευρώ!

Το ΝΥΧ Esperia Palace

Οι Ισραηλινοί της Fattal, ετοιμάζονται να ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο το πεντάστερο ΝΥΧ Esperia Palace Hotel Athens στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω. Το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του Ταμείου Νομικών λειτουργούσε αδιάληπτα από τη δεκαετία του 1960 ως το 2010. Το 2019 η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ Fattal είδε την αξία που έκρυβε το ακίνητο. Το 9ώροφο κτίριο μισθώθηκε για 30 συν 10 χρόνια, έναντι 95.830 ευρώ το μήνα και αποτελεί επένδυση 16 εκατ. ευρώ. Διαθέτει 217 δωμάτια και αναβαθμίζει μια γωνιά της Αθήνας που δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από τις ταραχές των ετών των Μνημονίων, κυρίως λόγω της πυρκαγιάς στο ιστορικό κτίριο του Τσίλλερ που στέγαζε τους ιστορικούς κινηματογράφους Αττικόν και Απόλλωνας που εκ θαύματος δεν αποτεφρώθηκαν. Για τους ενδιαφερόμενους η διανυκτέρευση σε απλό δωμάτιο θα κοστίζει 253 ευρώ η βραδιά και η σουίτα με θέα την Ακρόπολη θα ενοικιάζεται την τρέχουσα σεζόν έναντι 684 ευρώ η βραδιά.

Η Stone Edge Capital

Την «πρίζα» από την Stone Edge Capital Ltd, ένα φορεξάδικο με εξαετή παρουσία στην αγορά, τράβηξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς διαπιστώθηκε πως η εταιρεία δεν τηρούσε βασικές διαδικασίες για την αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Κατά πληροφορίες η Stone Edge Capital Ltd είχε και αρκετούς Έλληνες στο πελατολόγιό της. Η ρυθμιστική αρχή της Κύπρου ανακάλεσε την άδεια της Stone Edge Capital Ltd, διότι μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε πως δεν εφάρμοζε επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες σε σχέση με την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πλέον η Stone Edge Capital Ltd είναι υποχρεωμένη να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε κερδών έχουν καταγράψει.

«Κόκκινη κάρτα»

«Κόκκινη κάρτα» έβγαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Intermed ΑΒΕΕ. Η εταιρεία είχε αιτηθεί την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να ενισχυθεί επενδυτικό της σχέδιο που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της παραγωγής της σε νέα προϊόντα και συγκεκριμένα σε συμπληρώματα διατροφής. Το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε 6,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε εάν το project τελικά θα προχωρήσει, καθώς κρίθηκε πως δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου νομιμότητας που απαιτούσε το υπουργείο Ανάπτυξης για να το εντάξει στον αναπτυξιακό.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Εθνικές Εκλογές 2023