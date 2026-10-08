Πιερρακάκης από Eurogroup: Δύσκολη εξίσωση με ενεργειακό σοκ και αγορές ομολόγων

Snapshot Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε τη διπλή πρόκληση της Ευρώπης με το ενεργειακό σοκ και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Προτεραιότητα είναι η προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό κόστος και η διαφύλαξη της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων.

Τα αιτήματα χωρών του Νότου για μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων.

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων οφείλονται σε αυξημένη ζήτηση για ιδιωτικό χρέος και αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Παρά τις διαφορετικές οικονομικές πιέσεις των κρατών-μελών, η εστίαση παραμένει ευρωπαϊκή με στόχο την επίτευξη ισορροπίας. Snapshot powered by AI

Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ, με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως μια «δύσκολη εξίσωση», με δύο βασικές πλευρές: Από τη μία, οι αυξημένες τιμές ενέργειας, το υψηλό ενεργειακό κόστος και ο αυξανόμενος πληθωρισμός, επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από την άλλη, καταγράφονται πιέσεις και προκλήσεις στις αγορές ομολόγων.

Ο ίδιος συμπύκνωσε την ευρωπαϊκή πρόκληση σε δύο λέξεις και δύο στόχους: προστασία και διαφύλαξη. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα είναι να προστατευθούν «τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και κάθε Ευρωπαίος που βιώνει το κόστος του ενεργειακού σοκ». Παράλληλα, όμως, πρέπει να διαφυλαχθεί «η αξιοπιστία των δημοσιονομικών μας κανόνων», ώστε οι δύο στόχοι να επιτευχθούν ταυτόχρονα.

Ερωτηθείς για τα αιτήματα χωρών του Νότου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Ιταλία, για μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στις επιστολές που εστάλησαν από τον Έλληνα και την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Όπως σημείωσε, έχουν αναληφθεί και άλλες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις από κράτη-μέλη, με διαφορετική έμφαση στη μία ή την άλλη πλευρά της διπλής πρόκλησης.

«Όλοι μας έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να κάνουμε και τα δύο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει «στο πλαίσιο των κανόνων που έχουμε μπροστά μας» και του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης και στις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις που καταγράφονται αποτελούν, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για ιδιωτικό χρέος, αλλά και των αλλαγών στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Όπως είπε, οι εξελίξεις αυτές έχουν «παγκόσμιο χαρακτήρα» και όλα τα σχετικά στοιχεία «λαμβάνονται υπόψη συνολικά». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κινήσεις στις αγορές ομολόγων παρακολουθούνται στενά και ότι η διπλή προσέγγιση της «προστασίας και διαφύλαξης» βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναγνώρισε ότι τα κράτη-μέλη δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες οικονομικές πιέσεις. Ορισμένες χώρες επηρεάζονται περισσότερο από το ενεργειακό σοκ, ενώ άλλες ανησυχούν περισσότερο για τις δημοσιονομικές πιέσεις και τα περιθώρια των αποδόσεων των ομολόγων τους. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η εστίαση παραμένει ευρωπαϊκή και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία», όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

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