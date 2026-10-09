Σχέδια Βελτίωσης: Από 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Snapshot Η υποβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου 2026 και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 63 ετών, νομικά πρόσωπα με κύρια αγροτική δραστηριότητα και συλλογικά σχήματα αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2025.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών από γεωργικές δραστηριότητες και εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Snapshot powered by AI

Στις 10 Νοεμβρίου 2026 μετατίθεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης για τα Σχέδια Βελτίωσης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 3η Φεβρουαρίου 2027.

Η αλλαγή προβλέπεται στην πρώτη τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την οποία υπογράφει η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πρόσκληση αφορά τρεις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027: τα Σχέδια Βελτίωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις επενδύσεις εξοικονόμησης νερού, καθώς και τις παρεμβάσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακών επενδύσεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών, με την πρόσκληση να καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ηλικία από 18 έως 63 ετών, εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή ιδιότητα δικαιούχου του προγράμματος Νέων Γεωργών, καθώς και παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2025.

Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται κύρια δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, με τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών του 2025 να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στα συλλογικά σχήματα που μπορούν να υποβάλουν αίτηση περιλαμβάνονται αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.