Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους ανά ταμείο

Snapshot Οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Οι κύριες συντάξεις των μισθωτών από τα τέως ταμεία θα καταβληθούν στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Στις 29 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών δικαιούχων.

Οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά το 2017 μέσω του e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν μαζί με τις συντάξεις μη μισθωτών στις 26 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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