Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

Έρχεται αύξηση στις συντάξεις - Πόσα ευρώ θα μπουν στην τσέπη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027
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  • Οι συντάξεις αυξάνονται κατά 2,8% από τον Δεκέμβριο του 2027, με παράδειγμα σύνταξης 1.100 ευρώ να φτάνει στα 1.130 ευρώ μικτά.
  • Προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ τον Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.
  • Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε δύο στάδια, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επιπλέον 500 ευρώ μικτά τον Δεκέμβριο του 2027.
  • Οι πληρωμές συντάξεων Νοεμβρίου ξεκινούν από τις 26 Οκτωβρίου για τα ταμεία μη μισθωτών και στις 29 Οκτωβρίου για τις συντάξεις Δημοσίου.
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Αυξήσεις στις συντάξεις κατά 2,8% από τον Δεκέμβριο προβλέπει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαμορφώνοντας τα νέα ποσά που θα δουν στους λογαριασμούς τους εκατομμύρια συνταξιούχοι.

Η αύξηση μεταφράζεται σε σημαντική ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος, με το ακριβές ποσό να εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για μικτή σύνταξη 1.100 ευρώ, το ποσό μετά την αύξηση 2,8% διαμορφώνεται περίπου στα 1.130 ευρώ μικτά.

Σε καθαρούς όρους, η σύνταξη από περίπου 950 ευρώ σήμερα διαμορφώνεται στα 976 ευρώ, δηλαδή ο συνταξιούχος θα έχει αύξηση περίπου 26 ευρώ τον μήνα.

Σε ετήσια βάση, η ενίσχυση φτάνει περίπου τα 312 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση ύψους 400 ευρώ τον Νοέμβριο για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και άτομα άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Αυξήσεις σε δύο στάδια για τον κατώτατο μισθό

Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπει επίσης αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, με τις σχετικές παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν 500 ευρώ μικτά τον Δεκέμβριο του 2027.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου

Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις Νοεμβρίου, οι πληρωμές ξεκινούν από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για τις συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, όπως ΟΛΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και για κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω της διαδικασίας του ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημερομηνία προβλέπεται η καταβολή των επικουρικών συντάξεων του τομέα μη μισθωτών και μισθωτών.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου καταβάλλονται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

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