Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχου κάθε ταμείου
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οι συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν σε δύο κύριες ημερομηνίες από τον eΕΦΚΑ.
- Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
- Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών από τα τέως ταμεία και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
- Οι πληρωμές ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων σύμφωνα με τον κανόνα του eΕΦΚΑ.
Τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου έχει ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ.
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:12 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τεράστιο τσουνάμι σαρώνει τον Ήλιο: Νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη
22:37 ∙ ΚΑΙΡΟΣ