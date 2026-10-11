Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχου κάθε ταμείου

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

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Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχου κάθε ταμείου
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  • Οι συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν σε δύο κύριες ημερομηνίες από τον eΕΦΚΑ.
  • Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών από τα τέως ταμεία και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Οι πληρωμές ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων σύμφωνα με τον κανόνα του eΕΦΚΑ.
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Τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου έχει ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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