Μέσω του govERP η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2027

Snapshot Από 1.1.2027 η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα γίνεται ψηφιακά μέσω του govERP, του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του δημοσίου.

Το govERP επιτρέπει πλήρη καταγραφή απαιτήσεων και υποχρεώσεων των φορέων, βελτιώνοντας τον έλεγχο και τη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ολοκληρώνει μια μεγάλη δημοσιονομική μεταρρύθμιση με στόχο καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση και αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.

Ο απολογισμός του 2024 παρουσιάζει πλεόνασμα 410 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 1,424 δισ. ευρώ λόγω αυξημένων φορολογικών εισπράξεων.

Υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις για τη διαχείριση των οικονομικών, με κριτικές για την ποιότητα του δημοσιονομικού προγραμματισμού και την αξιοπιστία των στοιχείων. Snapshot powered by AI

Μέσω του govERP, του ενιαίου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού θα γίνει, από 1.1.2027, η εκτέλεση του νέου προϋπολογισμού, όπως είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

«Ουσιαστικά βάζουμε τα θεμέλια, ώστε να έχουμε όλοι πλήρη πληροφόρηση, πλήρη εικόνα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και καλύτερο έλεγχο στα δημόσια οικονομικά μας», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών.

«Αυτή την περίοδο συντελείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η μεγαλύτερη δημοσιονομική μεταρρύθμιση, πλέον αυτών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πλέον των μεταρρυθμίσεων για τον προϋπολογισμό επιδόσεων, τον προϋπολογισμό προγραμμάτων, τις συνεχείς ανασκοπήσεις δαπανών, τον πράσινο προϋπολογισμό. Είναι η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση και συντελείται ήσυχα, αλλά έχει γίνει σημαντική προεργασία τον τελευταίο χρόνο», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε:

«το πρώτο βήμα ήταν όλοι οι φορείς να εφαρμόσουν το λογιστικό πλαίσιο. Να ξέρουν δηλαδή όλοι οι φορείς ποιες απαιτήσεις και ποιες υποχρεώσεις έχουν. Αν ρωτούσατε πριν από μερικά χρόνια τι περιουσία έχει κάποιος φορέας, θα κοίταγε μόνο τα ταμειακά του διαθέσιμα στις τράπεζες και την ΤτΕ. Έχουμε μεγάλη προσπάθεια να καταγράψουμε τα ακίνητα φορέων. Τώρα πάμε ένα βήμα πιο πέρα, όχι μόνο ακίνητα δηλαδή, αλλά καταγραφή και άυλων απαιτήσεων, πνευματικών δικαιωμάτων, κινητών κλπ. Για να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις για κάθε φορέα, φτιάχνουμε το govERP, το νέο πληροφοριακό σύστημα του δημοσίου. Για πρώτη φορά φέτος γίνεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2027 στο νέο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι 1.1.2027 «πέφτει» το ΟΠΣΠΔ, σταματάει να υφίσταται, και πλέον η εκτέλεση του προϋπολογισμού γίνεται στο νέο σύστημα στο govERP».

Πρόκειται για μια τιτάνια προσπάθεια, τόνισε ο κ. Πετραλιάς και ενημέρωσε τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι όλοι οι φορείς «ανέβασαν» τα στοιχεία τους στο govERP. Αναφερόμενος ειδικότερα στο govERP, o υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι υπάρχει πλέον «δεδουλευμένη βάση» δηλαδή προτού «ανέβει» μια δαπάνη στο σύστημα, να ανεβαίνει το τιμολόγιο την ημερομηνία που εκδίδεται, και έτσι να γνωρίζει το ΓΛΚ τι χρωστούν όλοι οι φορείς. Αντίστοιχα το ΓΛΚ θα ξέρει και ποιες απαιτήσεις έχει κάθε φορέας. «Έτσι μπορεί να βγαίνει ισολογισμός ή χρηματοοικονομικές καταστάσεις», είπε και τόνισε: «Ουσιαστικά βάζουμε τα θεμέλια, ώστε να έχουμε όλοι πλήρη πληροφόρηση, πλήρη εικόνα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και καλύτερο έλεγχο στα δημόσια οικονομικά μας».

Ο δημοσιονομικός χώρος

Η αναφορά στο govERP έγινε από τον κύριο Πετραλιά κατά τη διάρκεια της συζήτησης των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2024» και «Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2024 έως 31/12/2024». Με αφορμή τη συζήτηση, κόμματα της αντιπολίτευσης επανήλθαν στο ζήτημα της εξεύρεσης 200 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση των πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. «Όλοι λένε που βρήκε η κυβέρνηση άλλα 200 εκατομμύρια αποθεματικό. Να σας πω λοιπόν ότι έγινε πάρα πολύ αυστηρό screening σε όλους τους φορείς και κοπήκανε αιτήματα και δαπάνες από παντού, ώστε να εξοικονομηθούν αυτά τα 200 στο αποθεματικό, επιπλέον, για την ενεργειακή κρίση. Και πολλές φορές, πολλοί είναι και δυσαρεστημένοι και μαζί μου, για το πω έτσι, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, γιατί τώρα προτεραιότητα έχει η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», είπε ο κ. Πετραλιάς και τόνισε ότι τώρα γίνεται μια τέτοια δουλειά γιατί το ΓΛΚ μπορεί να έχει και όλη την πληροφόρηση.

Τέθηκε, επίσης, από την αντιπολίτευση θέμα και για την αποπληρωμή χρέους. «Αποπληρώσαμε φέτος 12,8 δις. Δανειστήκαμε 7 δις. Θέλω να πω ότι τα 5,8 δις διαφορά, είναι αποπληρωμή χωρίς δανεισμό. Γιατί δανειζόμαστε 7 δις; Θα μπορούσε κάποιος να πει ‘μην δανειστείτε καθόλοι και αποπληρώστε 6 δις'. Πρέπει να υπάρχει ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά, το λέει συνέχεια ο ΟΔΔΗΧ. Για να ανεβοκατεβαίνουν τα spreads μας και τα επιτόκια, πρέπει να μπορούν να υπάρχουν ομόλογα διαπραγματεύσιμα για να γίνονται αγοραπωλησίες. 'Αρα πρέπει να κάνουμε μια έκδοση 5 με 7 δις ετησίως σταθερή, για να υπάρχουν διαπραγματεύσιμα ομόλογα ελληνικά στη δευτερογενή αγορά, για να μπορεί να αποτυπώνεται όταν μειώνουμε το χρέος, να πέφτουν και τα spreads, αλλιώς θα μένανε σταθερά και δεν θα γινόταν διαπραγμάτευση ομολόγων. 'Αρα είναι και ένα πρακτικό-τεχνικό θέμα, γιατί πρέπει να υπάρχει στην καμπύλη όλων των ομολόγων, διαθέσιμο ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, όταν κάποιος θέλει να αγοράσει και γι΄αυτό πρέπει να γίνεται μια ετήσια έκδοση ελάχιστη», ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μίκα Ιατρίδη είπε ότι η «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2024» και η «Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2024 έως 31/12/2024», είναι δύο σχέδια νόμου που έχουν μεγάλη σημασία για τη λειτουργία του κράτους και τη λογοδοσία απέναντι στη Βουλή και τους πολίτες, αποτυπώνουν την οικονομική διαχείριση. Είναι, συνεπώς, η συζήτηση αυτή μια ευκαιρία για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης, να αναγνωριστούν τις θετικές εξελίξεις και να εξεταστούν με σοβαρότητα οι προκλήσεις, όπως σημείωσε. Ιδίως για τον απολογισμό του 2024, η κ. Ιατρίδη επισήμανε ότι το βασικό στοιχείο είναι ότι η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, στο σκέλος των μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρουσίασε σημαντικά καλύτερο αποτέλεσμα από εκείνο που είχε αρχικά προβλεφθεί: πλεόνασμα 410 εκατομμυρίων ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης για έλλειμμα 2,998 δις ευρώ-τα έσοδα υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 1,424 δις ευρώ λόγω των αυξημένων φορολογικών εισπράξεων. «Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορεί η πολιτεία να σχεδιάζει με συνέχεια, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και να στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές ανάγκες», υπογράμμισε στο σημείο αυτό η εισηγήτρια της ΝΔ.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος σημείωσε ότι, χωρίς να υποβαθμίζονται οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το 2024 ήταν το πρώτο «καθαρό έτος κανονικότητας στη χώρα, αφενός γιατί είχε αφήσει πίσω της τον covid και αφετέρου είχαν φύγει και τα τελευταία σημάδια της ενεργειακής κρίσης που είχε ξεκινήσει την άνοιξη του 2021 κράτησε το 2022 και απόνερά της είχαμε και το 2023». Παρόλα αυτά, σημείωσε, επιδεινώθηκε η σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων, η αγοραστική δύναμη μειώθηκε. Είπε, επίσης, ότι θα ήταν προτιμότερο το χρέος να οφείλει την αποκλιμάκωση του λιγότερο στο ονομαστικό ΑΕΠ και περισσότερο στην πραγματική αύξηση του ΑΕΠ. «Για εμάς η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αδιαπραγμάτευτη», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι επιλογές που έκανε η κυβέρνηση δεν ήταν μονόδρομος, γιατί βρίσκονται σε αντίφαση με την κοινωνία. Ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, το επενδυτικό κενό και η παραγωγικότητα και δεν υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις το 2024. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε όμως τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Είναι μια εξαιρετική υπηρεσία, ίσως ό,τι καλύτερο μας έμεινε από τα μνημόνια, νομίζω, είναι το ΓΛΚ και η βελτίωσή του. Έχει αλλάξει πίστα εντελώς. Μακάρι να ακολουθούσε και όλη η χώρα έτσι», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κουκουλόπουλο για τα καλά του λόγια. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήταν η πιο άξια υπηρεσία του δημοσίου, με την έννοια ότι έχει περάσει όλη την τρόικα, τα αξιόλογα στελέχη του και οι υπάλληλοι έχουν περάσει δύσκολες στιγμές και είναι η καρδιά του κράτους το Γενικό Λογιστήριο», είπε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος δήλωσε ότι για τους λόγους που το κόμμα του είχε καταψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024, θα καταψηφίσει τώρα και τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2024.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος είπε ότι ο απολογισμός και ο ισολογισμός του 2024 είναι για μια ακόμη φορά αναξιόπιστος, με ανεπάρκειες που ακυρώνουν στην πράξη τις δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου, όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας. Ο κ. Βιλιάρδος παρατήρησε δε ότι συνιστούν κόλαφο οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την αναξιοπιστία των προβλέψεων και διαφορών. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης μίλησε για «δημιουργική λογιστική της κυβέρνησης που μειώνει το χρέος δανειζόμενη από τους φορείς».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στην υπέρβαση του στόχου των εσόδων και στις μικρότερες δαπάνες, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για το 2024. «Αυτή την εξέλιξη την παρουσιάζει η κυβέρνηση ως δημοσιονομική επιτυχία, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, για την ποιότητα του δημοσιονομικού προγραμματισμού. Μας προξενεί τεράστια απορία κάθε φορά που έχουμε αναθεώρηση, ανά τρίμηνο, των εκτιμήσεων για το πρωτογενές πλεόνασμα», είπε ο Νίκος Παππάς και υπογράμμισε ότι αποτελεί πάγια πρακτική της κυβέρνησης να μην παρουσιάζει αναλυτική αποτίμηση της συμβολής του πληθωρισμού, της πραγματικής κατανάλωσης και της φορολογικής συμμόρφωσης στην υπέρβαση των φορολογικών εσόδων.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας επισήμανε ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταγράφονται σοβαρές αδυναμίες, όπως η μη συμπερίληψη της αξίας της δημόσιας περιουσίας στην κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται με τρόπο ολοκληρωμένο στον ισολογισμό και να ελέγχονται οι αποφάσεις της διοίκησης για τη διαχείρισή της. Ασαφής είναι και η εικόνα της αποτίμησης των απαιτήσεων που η είσπραξή τους είναι σε χαμηλά επίπεδα μετά από σωρευτικές απομειώσεις, όπως είπε. Όμως ένα κράτος που πιέζει τον πολίτη να είναι συνεπής, οφείλει και το ίδιο να διαθέτει ακριβείς λογαριασμούς, παρατήρησε ο κ. Βορύλλας.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας παρατήρησε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στον απολογισμό του για το 2024 παρουσιάζει μια εικόνα κατά την οποία τα εισπραχθέντα έσοδα κατά 4,1 δις ευρώ, κυρίως από φόρους, ξεπέρασαν τις προβλέψεις, οι οποίες ήταν ήδη πολύ φιλόδοξες. «Δηλαδή πρόκειται για απόκλιση της τάξης του 5,5% σε σχέση με τα προβλεπόμενα έσοδα και αυτή συνιστά μια επιδείνωση σε σχέση με το 2023. Τελικά, όμως, επειδή καθυστέρησαν κάποιες εισπράξεις, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η απόκλιση στα έσοδα ήταν 1,4 δις», ανέφερε ο κ. Καζαμίας και πρόσθεσε ότι στις δαπάνες η απόκλιση ήταν 1,98% πιο κάτω από το προβλεπόμενο, αν και θα ήταν λογικό να είναι αυξημένες. «Με άλλα λόγια αυτό που συνέβη ήταν πως η κυβέρνηση ήταν επιθετική στους πολίτες, όσον αφορά τους φόρους, και φειδωλή στις δαπάνες. Έτσι οι δύστυχοι πολίτες χτυπήθηκαν δύο φορές», σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι υπήρξε ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ για το 2025, και από την ανακοίνωση προκύπτει ότι η ανάπτυξη παραμένει 2,1 αλλά αυξήθηκαν σημαντικά οι επενδύσεις. «Έγινε αναθεώρηση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων και του 2023, και του 2024 και του 2025. Το 2025 είναι πλέον 1,5 δις παραπάνω το νούμερο, αντί για 41,9 δις είναι 43,4 δις. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις προς ΑΕΠ από το 2025, έχουν φτάσει ήδη το 17,4% αντί για 16,9% που υπολογίζαμε», είπε ο κ. Πετραλιάς.

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

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