Δάνεια νόμου Κατσέλη - Νομοσχέδιο: Νομοθετικές βελτιώσεις κατέθεσε ο Πετραλιάς

Snapshot Οι τράπεζες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να ελέγξουν τα στοιχεία των ενήμερων δανείων του Νόμου Κατσέλη και να αποδώσουν τα χρήματα στον ΗΡΑΚΛΗ.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξέτασης αιτημάτων στην Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Γίνεται αποσαφήνιση των ημερομηνιών και των μισθολογικών κατατάξεων για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των γενικών γραμματειών.

Η ΕΕΠ αποκτά αρμοδιότητα να εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι πρωτοβάθμιες Επιτροπές Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλιών ορίζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Snapshot powered by AI

Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων κατέθεσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλίας κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου αλλά και επί της τροπολογίας για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι σημαντικότερες, όπως ανέφερε ο υφυπουργός είναι ότι στην τροπολογία για τα ενήμερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη «ορίζεται ότι οι τράπεζες θα έχουν προθεσμία δύο μηνών για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αποδώσουν τα χρήματα στον ΗΡΑΚΛΗ» σημειώνοντας ότι «οι τράπεζες ζητούσαν η προθεσμία αυτή να ήταν πολύ περισσότεροι μήνες αλλά εμείς θελήσαμε να είμαστε πολύ πιο αυστηροί».

Στο άρθρο 23 για την Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αντί η προθεσμία ολοκλήρωσης της προθεσμίας εξέτασης των αιτημάτων εξέτασης να κληρώνεται στις 31.12.2026 δίνονται άλλοι έξι μήνες και τίθεται η 30η Ιουνίου 2027, ώστε να δοθεί ο περισσότερος χρόνος που ζητήθηκε.

Στο άρθρο 54, που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης γίνεται μια αποσαφήνιση σχετικά με τις ημερομηνίες και τις μισθολογικές κατατάξεις και αποδχών για το προσωπικό που υπηρετεί στην γενική γραμματεία Συντονισμού και στην γενική γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων.

Στο άρθρο 61 που αφορά τις ρυθμίσεις της ΕΕΠ αναφορικά με τις αρμοδιότητες παρέχεται και η δυνατότητα να κάνει εργασίες για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

Στο άρθρο 71 του νομοσχεδίου που είναι για τους αιγιαλούς εξειδικεύεται ότι οι πρωτοβάθμιες Επιτροπές Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλιών είναι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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