Μαρινάκης: Ο Τσίπρας παρέδωσε τα δάνεια στα funds και κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας παρέδωσε τα δάνεια στα funds και κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Για τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Τι είπε για το νόμο για τους δανειολήπτες

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η ρύθμιση «εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ούτως ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μη χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα».

Επίσης, όπως είπε, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης «αναγνωρίζει την αναδρομικότητα, δηλαδή αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων, αναλόγως την περίπτωση και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα, οι δανειολήπτες κερδίζουν δόσεις λιγότερες, μικρότερες, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή».

Πυρά κατά Σαμαρά

Απαντώντας στην κριτική που διατυπώθηκε τόσο από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, όσο και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε:

«Τι λέει ο κύριος Σαμαράς; Γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, αυτό είναι με μία εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, άρα έχει διασωθεί η κύρια κατοικία, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές, εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Αν μπαίναμε σε διαδικασία να εξετάσουμε να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα προκαλούσαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις, δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει η Δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση η Δικαιοσύνη. Και βέβαια στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Θα βάζαμε και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζορίστηκαν, έφτασαν στα όρια τους, έκαναν μια ρύθμιση την πληρώνουν, είναι συνεπείς, πληρώνουν κάθε μέρα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν, για αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερο, με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό».

«Υπάρχουν κακοπληρωτές και κακοπληρωτές», συνέχισε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν κακοπληρωτές, οι οποίοι δεν φταίνε οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές, η Κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους για αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν».

«Η ΕΛΑΣ δεν μας λέει το κόστος της πρότασής για την πρώτη κατοικία»

Σχολιάζοντας την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά την νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, ξέρετε η κυρία Κουφονικολάου, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της εκπροσώπου, με όλο το σεβασμό το λέω, είναι μία νέα πολιτικός, η οποία κάνει μια αρχή και το λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό, στις οδηγίες χρήσης της θέσης - όταν ο αναλαμβάνεις σου λένε κάποιοι συμβουλές - της είπαν ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος ενός νέου κόμματος, αλλά δεν της είπαν ότι αναλαμβάνει παράλληλα εκπρόσωπος και ενός παλιού Πρωθυπουργού».

«Ο κ. Τσίπρας, να ενημερώσω την κυρία Κουφονικολάου, ήταν ο Πρωθυπουργός που παρέδωσε τα δάνεια στα funds, κατήργησε, ήρε για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και ψήφισε, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Όταν ανέλαβε λοιπόν αυτή η δήθεν κακιά Κυβέρνηση την εξουσία, τα κόκκινα δάνεια ήταν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων και τώρα είναι στο 4% και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 ρυθμίσεις», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η χώρα να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω - και το κοιτάει, το κάνει αυτή η Κυβέρνηση - και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους. Κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν το καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία, όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μπαίνουν σε αυτή την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο «τσουβάλι». Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε ποιο είναι το κόστος αυτό, γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει, ελαφρά τη καρδία, η όποια ΕΛ.Α.Σ. και το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε, λοιπόν, το «μάρμαρο» σε όλα αυτά ποιος θα το πληρώσει».

Η ρύθμιση, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, θα ψηφιστεί ως έχει: «Και να πω και κάποια ακόμη στοιχεία: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από τα 99,7 δισεκατομμύρια που παραλάβαμε, έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων προς εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από το 101,3%, προσέξτε, στο 40,5%. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς, αλλά πιο σημαντικές είναι οι επιδόσεις όλων ημών, γιατί όλοι μας είτε κυβερνούμε τώρα, είτε κυβερνήσαμε».

Για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Έβγαλε μια ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος. Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα, τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η Κυβέρνηση -και καμία κυβέρνηση- εκπροσωπεί την Εισαγγελία. Η Κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα, είναι προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και ειδικά για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών, πάγια αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω ως φυσικό πρόσωπο και λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια είναι, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και γι’ αυτό. Θα τις δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις. Οπότε, καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτή την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά και στο τέλος της ημέρας βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση από την Δικαιοσύνη, να τα αξιολογήσει όλα αυτά, όπως είπε και ο ίδιος η Ελληνική Δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών».

Για την επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά

Απαντώντας σε ερώτηση για την επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά, αλλά και τις αντιδράσεις για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Καταρχάς, είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος, να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι πολιτικός γενικότερα, είτε δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι οι άνθρωποι αυτοί πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάσταση της συμπεριφοράς τους. Οφείλει, και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει η Ελληνική Αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου που μένει με την οικογένειά του να τον απειλήσουν και να τον τραμπουκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει και εγώ θύμα αντίστοιχης και χειρότερης, γιατί εμένα μου έβαλαν και γκαζάκια, επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιας επίθεσης».

«Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να πει την ιστορία των προσφυγικών. Και τη γνωρίζω την ιστορία, γιατί για περίπου 10 χρόνια σε αυτή την περιοχή περπατούσα κάθε μέρα, ως δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή διατηρώ την εταιρεία μου, αλλά δεν περνάω κάθε μέρα», σημείωσε και συνέχισε:

«Ανάμεσα από τα κεντρικά της Ελληνικής Αστυνομίας —τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας— και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο Άρειος Πάγος, το Εφετείο Αθηνών και από πίσω κρίσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υπό κατάληψη, με την ανοχή, δυστυχώς, του κράτους και σειράς κυβερνήσεων, από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και έρχεται επιτέλους μία κυβέρνηση, η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων —με κάποια χρόνια καθυστέρηση και εμείς, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το κάνουμε— και μέσω της Περιφέρειας Αττικής, αποδίδει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες τον χώρο, που είναι οι πολίτες οι φορολογούμενοι που τον πληρώνουν, και τι τον κάνει; Ξενώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε «Άντε, και αργήσατε! Να εκκενώσουμε κάθε κατάληψη σε αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω!». Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην πεταχτούν στο δρόμο. Τη λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς «αλληλέγγυους», αναρχικούς, μπαχαλάκηδες».

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