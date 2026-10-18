Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου πέφτει η φετινή Black Friday, ενώ ακολουθεί η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου, με έμφαση στις διαδικτυακές αγορές

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Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές
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  • Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί στις 30 Νοεμβρίου.
  • Οι προσφορές αναμένονται τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ανά επιχείρηση.
  • Οι εκπτώσεις μπορεί να ξεκινήσουν αρκετά πριν την επίσημη ημερομηνία της Black Friday και να συνεχιστούν για μεγάλο διάστημα.
  • Η Black Friday δεν έχει σταθερή ημερομηνία, καθώς συνδέεται με την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών και πέφτει πάντα την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.
  • Στην ελληνική αγορά, οι προσφορές συχνά διαρκούν πέραν της μίας ημέρας, με ονόματα όπως Early Black Friday και Black Week να συνοδεύουν τις προωθητικές ενέργειες.
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Σε 40 ημέρες, το τελευταίο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Νοεμβρίου θα βρεθεί στο επίκεντρο της αγοράς, καθώς η Black Friday 2026 και η Cyber Monday συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον καταναλωτών, εμπορικών επιχειρήσεων και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η Black Friday έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Οι προσφορές, ωστόσο, αναμένεται σε πολλά καταστήματα να εμφανιστούν νωρίτερα, διευρύνοντας το διάστημα μέσα στο οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να αναζητήσουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.

Οι εκπτώσεις θα αφορούν τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τα e-shops, με διαφορετικές εμπορικές ενέργειες ανά επιχείρηση.

Τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday. Η συγκεκριμένη ημέρα επικεντρώνεται κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνοντας συνέχεια στις προσφορές του τελευταίου τετραημέρου του μήνα.

Η Black Friday δεν έχει σταθερή ημερομηνία κάθε χρόνο, καθώς συνδέεται με την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών, γνωστή ως Thanksgiving, η οποία γιορτάζεται την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Η Black Friday πραγματοποιείται ακριβώς την επόμενη ημέρα. Γι’ αυτό και η ημερομηνία της αλλάζει από χρονιά σε χρονιά. Επί της ουσίας, πάντα πέφτει την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, δίνοντας ουσιαστικά το έναυσμα για την περίοδο των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Πότε ξεκινούν οι προσφορές Black Friday στην Ελλάδα;

Οι μειώσεις τιμών μπορεί να εμφανιστούν αρκετά πριν από την επίσημη Black Friday. Κάθε κατάστημα ακολουθεί διαφορετικό πρόγραμμα, ενώ η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου δεν εγγυάται τη χαμηλότερη τιμή.

Η ημερομηνία της Black Friday 2026, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, δεν σηματοδοτεί απαραίτητα ούτε την έναρξη των προσφορών ούτε την ημέρα των μεγαλύτερων εκπτώσεων. Για τους καταναλωτές, η αναζήτηση μπορεί να αρχίσει νωρίτερα, καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις απλώνουν τις προωθητικές τους ενέργειες σε μεγαλύτερο μέρος του μήνα.

Στην ελληνική αγορά, η Black Friday έχει σταδιακά αποκτήσει διάρκεια πέραν της μίας ημέρας. Ορισμένα καταστήματα ανανεώνουν τις προσφορές τους εβδομαδιαία, ενώ άλλα επιλέγουν καθημερινές αλλαγές στα προϊόντα που διαθέτουν με μειωμένη τιμή.

Διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ανά κατάστημα

Οι ονομασίες Early Black Friday, Black Week και Black Friday Deals συνοδεύουν συχνά αυτές τις καμπάνιες, οι οποίες προηγούνται της επίσημης ημερομηνίας.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, κοινό χρονοδιάγραμμα έναρξης για όλες τις επιχειρήσεις. Η καθεμία αποφασίζει πότε θα ενεργοποιήσει τις προσφορές της, πόσο θα διαρκέσουν και ποια προϊόντα θα περιλαμβάνουν.

Έτσι, οι εκπτώσεις σε τηλεοράσεις μπορεί να εμφανιστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι μειώσεις τιμών σε laptops να ακολουθήσουν κοντά στις 27 Νοεμβρίου.

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