Ανεργία: Μειώθηκε κατά 9% το ποσοστό εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ

Snapshot Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας τα 655.023 άτομα.

Το 55% των ανέργων είναι χρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας ίση ή μεγαλύτερη των 12 μηνών.

Οι γυναίκες αποτελούν το 67,6% των εγγεγραμμένων ανέργων, ενώ η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό (28,7%).

Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνουν το 55,1% των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, 169.838 άτομα επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, με το 96,8% να είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες και το 3,2% εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Snapshot powered by AI

Μείωση κατά 9% σημείωσε το ποσοστό των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανήλθε σε 655.023 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά 65.016 άτομα (9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και μείωση κατά 62.903 άτομα (8,8%), σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026.

Από αυτά, 359.951 (ποσοστό 55,0%) είναι χρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 295.072 (ποσοστό 45,0%) είναι άνεργοι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Οι άνδρες ανέρχονται σε 212.314 άτομα (ποσοστό 32,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 442.709 άτομα (ποσοστό 67,6% ).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 187.759 άτομα (ποσοστό 28,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 309.888 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 227.357 άτομα (ποσοστό 34,7%) και 133.513 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 169.838 άτομα, από τα οποία οι 164.424 (ποσοστό 96,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.853 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 118.985 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 140.225 (ποσοστό 82,6%) είναι κοινοί, 1.112 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 832 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.066 (ποσοστό 13,0%) είναι εκπαιδευτικοί και 189 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

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