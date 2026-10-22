Market Pass: Πριν από τα Χριστούγεννα η καταβολή αναδρομικών έως 1.400 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά

Αλλάζει ο τρόπος επιδότησης των δικαιούχων με αυτόματη επαναφόρτιση του voucher ανά εξάμηνο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Market Pass: Πριν από τα Χριστούγεννα η καταβολή αναδρομικών έως 1.400 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά
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  • Η πρώτη πίστωση του Market Pass για ευάλωτα νοικοκυριά αναμένεται πριν τα Χριστούγεννα, με αναδρομικά έως 1.426 ευρώ.
  • Η ενίσχυση δίνεται σε περίπου 116.000 νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.
  • Το voucher θα πιστώνεται ανά εξάμηνο με 360 ευρώ και θα επαναφορτίζεται αυτόματα αν διατηρούνται τα κριτήρια.
  • Η χρήση του voucher περιορίζεται σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις για τρόφιμα και βασικά είδη, απαγορεύοντας ανάληψη μετρητών και αγορές καπνικών, αλκοόλ και τυχερών παιχνιδιών.
  • Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν ΕΕΕ και δήλωσαν συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια, καθώς και νοικοκυριά σε ακραία φτώχεια με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες.
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Επανέρχεται πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων η πρώτη πίστωση του Market Pass σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και νοικοκυριά.

Πρόκειται για το νέο voucher επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, το οποίο προβλέπεται να δοθεί αναδρομικά κατά τα τέλη Νοεμβρίου, με το τελικό ποσό ενίσχυσης να φτάνει έως και 1.200 ευρώ.

Η μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ και πρόκειται να δοθεί σε περίπου 116.000 νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Η νέα αυτή μορφή ενίσχυσης διαδέχεται το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που διακόπηκε τον Μάρτιο του 2024, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο καταβολής των ποσών.

Αλλάζουν τα χρονικά όρια καταβολής των voucher

Το νέο πλαίσιο για τα Market Pass προβλέπει πλέον την εξάμηνη καταβολή του συνολικού και όχι τη μηνιαία. Εφόσον ο ωφελούμενος διατηρεί την ιδιότητα του δικαιούχου ΕΕΕ, η κάρτα θα επαναφορτίζεται αυτόματα για το επόμενο εξάμηνο.

Παράλληλα, προβλέπεται αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024. Με τη μέση μηνιαία ενίσχυση να υπολογίζεται στα 46 ευρώ ανά δικαιούχο, τα αναδρομικά ποσά μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.426 ευρώ για τα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν χρειάζεται αίτηση – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η νέα παροχή συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης σε κάποια νέα πλατφόρμα, καθώς η διαδικασία θα βασιστεί στα στοιχεία που είναι ήδη δηλωμένα στο σύστημα.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη των αναδρομικών είναι το νοικοκυριό να ήταν δικαιούχος του ΕΕΕ κατά την περίοδο αναφοράς και να είχε δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας στη σχετική αίτηση. Όσοι λάμβαναν το ΕΕΕ αλλά δεν είχαν ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή, ή όσοι απώλεσαν την ιδιότητα του δικαιούχου, δεν θα λάβουν την αναδρομική ενίσχυση.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα και νοικοκυριών σε καθεστώς ακραίας φτώχειας που δεν λαμβάνουν το ΕΕΕ, κατόπιν πιστοποίησης απορίας ή κοινωνικής έκθεσης από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και τα Κέντρα Κοινότητας.

Εξάμηνη διάρκεια, επαναφόρτιση και περιορισμοί στη χρήση

Το σύστημα λειτουργεί μέσω ψηφιακής κάρτας (voucher), η οποία θα πιστώνεται ανά εξάμηνο με ποσό 360 ευρώ (60 ευρώ/μήνα), με δυνατότητα επαναφόρτισης εφόσον διατηρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ενδεικτικά ποσά πρώτης καταβολής (Αναδρομικά + Τρέχον Εξάμηνο):

  • Δικαιούχος με 6 μήνες αναδρομικά: 360€ (αναδρομικά) + 360€ (εξάμηνο) = 720 ευρώ.
  • Δικαιούχος με 12 μήνες αναδρομικά: 720€ (αναδρομικά) + 360€ (εξάμηνο) = 1.080 ευρώ.
  • Δικαιούχος με 16 μήνες αναδρομικά: 960€ (αναδρομικά) + 360€ (εξάμηνο) = 1.320 ευρώ.
  • Δικαιούχος με 17 μήνες αναδρομικά: 1.020€ (αναδρομικά) + 360€ (εξάμηνο) = 1.380 ευρώ.

Περιορισμοί και όροι χρήσης

Η εξαργύρωση της κάρτας θα γίνεται αποκλειστικά σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάληψη μετρητών, καθώς και η αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και ειδών τυχερών παιχνιδιών.

Η ακριβής ημερομηνία της πρώτης πίστωσης και οι τελικές τεχνικές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν εντός των επόμενων εβδομάδων με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

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