Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί

Έως τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους λογαριασμούς συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων η ετήσια οικονομική ενίσχυση

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθείδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες χωρίς εισοδηματικά όρια.
  • Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ανάδοχοι γονείς και εργαζόμενοι που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας.
  • Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών και όσοι συμπληρώνουν την ηλικία το 2026 εξαιρούνται, εκτός των χηρείας που λαμβάνουν τη σύνταξη από τα 60 έτη.
  • Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
  • Περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα αναμένεται να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση.
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Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί το ποσό των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στα πλαίσια της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσής τους.

Σημειώνεται ότι το επίδομα φέτος διευρύνεται και περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, καθώς δεν προβλέπονται εισοδηματικά όρια. Συγκεκριμένα, αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανάδοχους γονείς και εργαζομένους που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα αναπηρίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συγκεκριμένα, οι πολίτες που θα δουν επιπλέον 400 ευρώ στους λογαριασμούς τους ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  • Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.
  • Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος.
  • Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
  • Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026.
  • Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
  • Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
  • Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.
  • Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.
  • Οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Οι δικαιούχοι των προβλεπόμενων επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων.
  • Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο.
  • Τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή της παροχής του συγκεκριμένου μήνα.
  • Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.
  • Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους.
  • Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.

Ποιοι εξαιρούνται

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα αναμένεται να δοθεί σε 2,3 εκατ. Συνταξιούχους, όμως εκτός μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών και όσοι συμπλήρωσαν την ηλικία μέσα στο 2026.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Παράλληλα, χωρίς ηλικιακό όριο δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία αίτηση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για το αν πληρούν τα κριτήρια.

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