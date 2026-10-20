Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 της ΔΥΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ από 23 Σεπτεμβρίου.
  • Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ ανάλογα με το επάγγελμα και τα ημερομίσθια που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από 10/09/2026 έως 30/11/2026, εκτός των οικοδόμων που μπορούν να λάβουν και τα δύο.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν συγκεκριμένα εποχικά επαγγέλματα ή απασχολούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο μέσω προσωρινής απασχόλησης.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00 και η απόφαση παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά χωρίς ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.
Snapshot powered by AI

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Η υποβολή αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ.

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10/09/2026 έως 30/11/2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού που απασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00. Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3

Ακολουθεί ο πίνακας με το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2026 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

Ημερομίσθια 2025
Από - Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί95-210
αποκλειστικά στον κλάδο		1.064,12€
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες50-2101.006,60€
Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες50-2101.006,60€
Καπνεργάτες50-2101.006,60€
Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου50-210719,00€
Υποδηματεργάτες50-210719,00€
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης50-2301.006,60€
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων70-210719,00€
Ηθοποιοί50-210719,00€
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης50-210719,00€
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου50-210719,00€
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου50-210719,00€
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου50-210719,00€
Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου75, εκ των οποίων έως 50 από 1/10 έως 31/12719,00€
Σμυριδεργάτες50-2401.438,00€
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου50-210719,00€
Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων50-210719,00€
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων50-210719,00€

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

03:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυβερνοεπιθέσεις με AI: 1.200 εταιρικά sites στο στόχαστρο χάκερ – Παραβιάστηκαν πάνω από 100 με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση

02:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι που θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η κυβέρνηση Τραμπ καθυστερεί την έγκριση των πυραύλων Patriot για την Ουκρανία

02:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΣΔΕ 2026: Χωρίς υποχρεωτική εγγραφή στο ΜΑΑΕ οι δηλώσεις των παραγωγών

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δύσκολο να εξηγηθούν» οι αποφάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία – Αιχμές για καθυστερήσεις σε όπλα και πληροφορίες

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν ξέρω» αν θα συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ασία – «Έχουμε πολύ καλή σχέση»

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για τα υποθαλάσσια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ανάκαμψη με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές – Άνοδος 1,1% για τον Nasdaq

00:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος από τη Λευκωσία: Λύση του Κυπριακού μόνο με πλήρη εφαρμογή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανατράπηκε τρακτέρ στην Κρήτη – Τραυματίστηκε ένας 26χρονος άνδρας

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Oικοδόμος πούλησε τα υπάρχοντά του και ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για τη «γυναίκα των ονείρων του», αλλά εκείνη ήταν ΑΙ

23:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: «Δεν είναι το σύνολο της κοινωνίας που στενάζει για το στεγαστικό, είναι το 30%»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός σε σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. με νταλίκα στα Δίκαια

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα η ασφάλεια

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή σε SMS-απάτη που ζητά επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Κατολίσθηση σε ορυχείο χρυσού σκοτώνει 15 ανθρακωρύχους - Έρευνες για παγιδευμένους, έκκληση στα καρτέλ για σεβασμό

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 70 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Επιχείρηση από τη Frontex

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για γυναίκα στην Κρήτη – Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Ένοπλοι αρπάζουν με τη βία ναρκοβαρόνο μέσα από το σπίτι και εκτελούν τη σύντροφό του στο πεζοδρόμιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ομόφωνα αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και οι παιδαγωγοί της «Κιβωτού του Κόσμου»

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Καπετάνιος αποχαιρετά την τουριστική σεζόν με εντυπωσιακό ναυτικό χαιρετισμό

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή - εξπρές από το βράδυ της Πέμπτης - Τι περιμένουμε για την 28η Οκτωβρίου

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Ένοπλοι αρπάζουν με τη βία ναρκοβαρόνο μέσα από το σπίτι και εκτελούν τη σύντροφό του στο πεζοδρόμιο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Eύβοια: Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα εστίασης - Σπάνε βιτρίνες και αρπάζουν χρήματα

22:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ευρήματα στο «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια όπου 7 γυναίκες εξαφανίστηκαν - Θαμμένα οστά και ένα κρυμμένο χρηματοκιβώτιο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα αγωνίας για νέο κύκλο επεισοδίων στη Γαλλία - Πού απαγορεύτηκε η κυκλοφορία - «Ένοχες» οι μυστικές υπηρεσίες που υποτίμησαν τις κινητοποιήσεις

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Oικοδόμος πούλησε τα υπάρχοντά του και ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για τη «γυναίκα των ονείρων του», αλλά εκείνη ήταν ΑΙ

02:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι που θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ