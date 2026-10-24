Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών έως τις 30 Οκτωβρίου

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου

Newsroom

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών έως τις 30 Οκτωβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 26 έως 30 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2,53 δισ. ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 2,46 δισ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου σε 4.294.896 δικαιούχους.
  • Θα καταβληθούν επίσης 2,5 εκατ. ευρώ για προκαταβολές συντάξεων και 5 εκατ. ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22 εκατ. ευρώ σε επιδόματα ανεργίας, 14 εκατ. ευρώ σε μητέρες για άδεια μητρότητας και 16 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Από 26 έως 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους για εφάπαξ αποζημιώσεις.
Snapshot powered by AI

Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.374.639 δικαιούχους, την περίοδο 26 έως 30 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Aπό τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

- Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

- Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

- Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ:

- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών έως τις 30 Οκτωβρίου

03:15ΕΘΝΙΚΑ

Επιστολή HALC στον Μάρκο Ρούμπιο για την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό της Ιορδανίας

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανδρουλάκης: Καταδίκασε την επίθεση σε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία

01:53ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ανατροπή με την υποβολή υποψηφιότητας από τα ΗΑΕ - Αποχώρησε η Σενεγάλη

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Δεύτερος νεκρός από τον ιό Έμπολα στο Ναϊρόμπι και νέα κρούσματα στη Νιγηρία

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Τρία τάνκερ με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται στη Βόρεια Αμερική - Σκοπός η μείωση των τιμών

00:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: Επιβεβαίωσε το ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Θεαματικό: Δύο φορές τον χρόνο, μια ακτίνα του ήλιου φωτίζει έναν αιγυπτιακό ναό ηλικίας 3.200 ετών

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο - Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ζευγάρι έκανε άνω κάτω την Τροχαία - Έβρισε διοικητή και αστυνομικό για τις κλήσεις

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου στο Ρέθυμνο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64: Λύγισε στο τέλος και γνώρισε την ήττα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζητούν λύση για την 80χρονη χήρα που της ζητούν 10.000 ευρώ

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Άνω των 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή και 150 εκατ. ευρώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Επιστολή σε Γκουτέρες για τουρκολιβυκό-«Σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο»

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Nexans: Στο 2028 μετατίθεται η πιθανή επανεκκίνηση του έργου για το καλώδιο GSI

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες 

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ζευγάρι έκανε άνω κάτω την Τροχαία - Έβρισε διοικητή και αστυνομικό για τις κλήσεις

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το κόλπο με τις αποδείξεις «κέρασμα» και την κρύπτη με τα χιλιάδες ευρώ

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου: Εμείς στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι, Λαύριο ήμασταν από τη μια μεριά, Ολυμπιακός και Προμηθέας από την άλλη

14:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους και περιλαμβάνονται στη δικογραφία

03:15ΕΘΝΙΚΑ

Επιστολή HALC στον Μάρκο Ρούμπιο για την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ