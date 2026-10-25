Αυξήσεις-έκπληξη στις συντάξεις - Το «κρυφό» κέρδος της προσωπικής διαφοράς

Snapshot Η αύξηση στις συντάξεις για το 2027 αναθεωρείται στο 2,9%-3% λόγω υψηλότερου πληθωρισμού από τις αρχικές προβλέψεις.

Η αύξηση των συντάξεων βασίζεται στον συνδυασμό του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ (2%) και του πληθωρισμού (3,8%-4%) για το 2026.

Περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το Νοέμβριο.

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έως 500 ευρώ θα έχουν διπλό όφελος, καθώς η προσωπική διαφορά εξαιρείται από αυξήσεις και κρατήσεις.

Το τελικό ποσοστό αύξησης και ο τρόπος καταβολής θα επιβεβαιωθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού μετά τα μέσα Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση στις συντάξεις για το 2027, με το τελικό ποσοστό να «κλειδώνει» στο 2,9% με 3%, από 2,8% που είχε αρχικά υπολογιστεί. Η διαφορά ανάμεσα στην αρχική πρόβλεψη και τη νέα αναθεωρημένη εκτίμηση μπορεί να είναι μικρή, σε κάθε περίπτωση, όμως, θα ενισχύσει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Το δεδομένο που μεταβάλλει το ποσοστό αύξησης των συντάξεων είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος κινείται υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις και για αυτόν τον λόγο συμπαρασύρει προς τα πάνω και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, που κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου, προβλεπόταν αύξηση συντάξεων κατά 2,8% για το 2027. Η πρόβλεψη αυτή έλαβε υπ' όψιν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε μέσα επίπεδα στο 3,6% για το 2026. Η μεγάλη άνοδος που παρατηρήθηκε, όμως, τον Σεπτέμβριο, με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 5%, και η εξίσου υψηλή τιμή του για τον Οκτώβριο (κατά πληροφορίες πάνω από 4%) οδηγούν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων και για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, με το ποσοστό αύξησης να κινείται στο 2,9% ή και 3%.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», το όφελος που θα έχουν σε μηνιαία και ετήσια βάση οι συνταξιούχοι από την αύξηση των αποδοχών τους κατά 2,9% το 2027 διαμορφώνεται στα καθαρά ποσά ως εξής:

Σύνταξη 600 ευρώ: Το καθαρό ποσό αυξάνεται κατά 17,40 ευρώ τον μήνα ή 208,80 ευρώ τον χρόνο.

Σύνταξη 870 ευρώ: Το μηνιαίο όφελος ανέρχεται σε 20,18 ευρώ και το ετήσιο σε 242,16 ευρώ.

Σύνταξη 1.140 ευρώ: Η καθαρή αύξηση φτάνει τα 25,78 ευρώ τον μήνα ή 309,36 ευρώ ετησίως.

Σύνταξη 1.575 ευρώ: Το καθαρό όφελος είναι 35,63 ευρώ τον μήνα και 427,56 ευρώ τον χρόνο.

Σύνταξη 3.710 ευρώ: Η μηνιαία καθαρή αύξηση φτάνει τα 63,48 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 761,76 ευρώ ετησίως.

Η αύξηση στις συντάξεις καθορίζεται από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης (ΑΕΠ) και του πληθωρισμού της τρέχουσας χρονιάς διά του 2. Η αύξηση του ΑΕΠ για το 2026 θα είναι 2%, ενώ ο πληθωρισμός, που αποτελεί το κρίσιμο μέγεθος, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3,8%. Το άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης διαμορφώνεται στο 5,8%, οπότε η αύξηση των συντάξεων βγαίνει 2,9% (5,8 : 2 = 2,9).

Αν ο πληθωρισμός για το 2026 κινηθεί στο 4%, τότε το άθροισμα ΑΕΠ και πληθωρισμού θα είναι 6% και η αύξηση στις συντάξεις 3%.

Στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, που θα έρθει μετά τα μέσα Νοεμβρίου, θα φανεί αν η τελική αύξηση στις αποδοχές των συνταξιούχων με την πληρωμή της σύνταξης Ιανουαρίου ή αν θα καταβληθεί η αρχική αύξηση κατά 2,8% και η οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά προκύψει στο τελικό ποσοστό θα δοθεί ως διορθωτική αύξηση το 2028, όπως προβλέπει ο νόμος.

Πριν από την αύξηση του 2027, πάντως, περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων, θα πληρωθούν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Το επίδομα θα πληρωθεί χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καταργούνται. Για τους συνταξιούχους διατηρείται μόνο το ηλικιακό κριτήριο, που είναι το 65ο έτος για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και το 60ό έτος για όσους λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας. Το 65ο και το 60ό έτος θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, δηλαδή έως τον Δεκέμβριο του 2025. Αντίστοιχα όσοι κλείσουν τα 65 με σύνταξη γήρατος και τα 60 με σύνταξη χηρείας τον Δεκέμβριο του 2026 θα πάρουν το 400άρι τον Νοέμβριο του 2027 κ.ο.κ.

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους (ανάπηροι και ανασφάλιστοι υπερήλικες με επίδομα του ΟΠΕΚΑ), η ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται χωρίς ηλικιακά κριτήρια.

Διπλό κέρδος για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Διπλό κέρδος με αύξηση στη σύνταξη και με μικρότερες κρατήσεις θα έχουν για το 2027 οι συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έως και 500 ευρώ. Το μυστικό που ανεβάζει τις συντάξεις τους είναι ότι το ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα έχει ούτε την κράτηση ασθένειας ούτε την εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.468 ευρώ. Ο λόγος που η προσωπική διαφορά εξαιρείται από τις παραπάνω κρατήσεις είναι επειδή καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό εκτός σύνταξης και δεν αυξάνεται. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που εξαιρείται των αυξήσεων, εξαιρείται και των κρατήσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι συνταξιούχοι θα καταλήξουν με μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που θα έπαιρναν αν συμμετείχε και η προσωπική διαφορά ακριβώς επειδή γλιτώνουν από επιπλέον κρατήσεις.

Παραδείγματα

1. Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.400 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και άλλα 450 ευρώ προσωπική διαφορά, ήτοι με σύνολο αποδοχών 1.800 ευρώ, θα έχει αύξηση 2,9% στο ποσό των 1.400 ευρώ, κατά 40,6 ευρώ. Η εισφορά ασθένειας 6% θα υπολογιστεί στα 1.440,6 ευρώ, με ποσό 86,4 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.354 ευρώ. Η προσωπική διαφορά εξαιρείται από την αύξηση και από την κράτηση, οπότε το προ φόρου ποσό που θα έχει ο συνταξιούχος μαζί με τα 450 ευρώ της προσωπικής διαφοράς είναι 1.803,6 ευρώ.

2. Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς, δηλαδή στα 1.840 ευρώ, θα ήταν 53,36 ευρώ. Η σύνταξη θα διαμορφωνόταν στα 1.893,36 ευρώ και θα είχε εισφορά αλληλεγγύης 132,53 ευρώ και στη συνέχεια κράτηση 6% για ασθένεια 105,64 ευρώ, οπότε το τελικό ποσό προ φόρου που θα έπαιρνε ο συνταξιούχος θα ήταν 1.655,19 ευρώ, με σύνολο κρατήσεων 238,17 ευρώ, αντί 86,4 ευρώ που θα ήταν χωρίς να υπολογιστεί στην αύξηση η προσωπική διαφορά. Από τον μη συνυπολογισμό της προσωπικής διαφοράς στην αύξηση αλλά και στις κρατήσεις, ο συνταξιούχος βγαίνει ωφελημένος κατά 151,77 ευρώ, με σύνταξη προ φόρου 1.803,6 ευρώ, αντί 1.655,19 ευρώ που θα είχε αν έμπαινε και η προσωπική διαφορά στις αυξήσεις και τις κρατήσεις.

Οι συνταξιούχοι που έχουν μείνει με προσωπική διαφορά είναι 671.586, εκ των οποίων περίπου 165.000 τη μηδένισαν με την αύξηση του 2026. Οι 506.786 εναπομείναντες έχουν προσωπική διαφορά από 50 ευρώ έως 500 ευρώ και θα βγουν, τελικά, διπλά κερδισμένοι, με αύξηση και με πρόσθετο κέρδος, επειδή θα έχουν μικρότερες κρατήσεις.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής»

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