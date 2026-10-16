Συντάξεις: Αυξήσεις έως €338 τον μήνα για όσους είχαν δύο δουλειές

Snapshot Ασφαλισμένοι με παράλληλες εργασίες μπορούν να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους έως και 338 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές τους.

Οι προσαυξήσεις αφορούν όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση πριν και μετά το 2017, αλλά ο τρόπος υπολογισμού διαφέρει λόγω αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα και την ένταξη στον ΕΦΚΑ.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ετών παράλληλης ασφάλισης και το ύψος των εισφορών, με συντελεστή 0,075% ανά επιπλέον ποσοστιαία μονάδα εισφοράς για κάθε έτος.

Από το 2017, οι εισφορές σε δύο εργασίες συνυπολογίζονται για τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, αυξάνοντας το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγχουν το ασφαλιστικό τους ιστορικό, καθώς το τελικό ποσό προσαύξησης εξαρτάται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τα έτη παράλληλης ασφάλισης και το ύψος των εισφορών. Snapshot powered by AI

Μεγαλύτερη σύνταξη μπορούν να διεκδικήσουν ασφαλισμένοι που εργάζονταν ταυτόχρονα σε δύο θέσεις ή είχαν περισσότερες από μία επαγγελματικές δραστηριότητες, καταβάλλοντας αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, το ύψος των εισφορών και τον χρόνο συνταξιοδότησης, η πρόσθετη μηνιαία παροχή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 338 ευρώ, σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσιάζονται.

Το δικαίωμα προσαύξησης αφορά τόσο όσους ασφαλίζονταν παράλληλα σε διαφορετικούς φορείς έως το τέλος του 2016 όσο και εργαζομένους που από το 2017 συνέχισαν να απασχολούνται σε περισσότερες από μία εργασίες. Ωστόσο, οι δύο περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς η αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος και η ένταξη των ταμείων στον ΕΦΚΑ διαφοροποίησαν τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Ποιοι μπορούν να λάβουν επιπλέον χρήματα στη σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι που ενδέχεται να δικαιούνται αυξημένη σύνταξη χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, με καθοριστικό κριτήριο την ημερομηνία συνταξιοδότησης και τον χρόνο κατά τον οποίο καταβλήθηκαν οι παράλληλες εισφορές.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, αλλά και όσοι πρόκειται να αποχωρήσουν από την εργασία τους τα επόμενα χρόνια, εφόσον διαθέτουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιπλέον εισφορές μπορούν να οδηγήσουν σε προσαύξηση της σύνταξης, η οποία εξαρτάται από τη διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης και το ύψος των καταβολών.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά συνταξιούχους που είχαν αποχωρήσει από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου 2016, έχοντας ασφαλιστεί ταυτόχρονα σε δύο φορείς. Σύμφωνα με το καθεστώς που περιγράφεται στα σχετικά παραδείγματα, προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, εφόσον έχουν τουλάχιστον 16 χρόνια παράλληλης ασφάλισης. Η παροχή αυτή συνδέεται με τη χορήγηση δεύτερης εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η βασική διαφορά είναι ότι για τους συνταξιούχους μετά τον Μάιο του 2016 μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και μικρότερο διάστημα παράλληλης ασφάλισης πριν από το 2017. Για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα, η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διπλής ασφάλισης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο.

Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση από τις διπλές εισφορές

Για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση το καθεστώς που ισχύει μετά τον Μάιο του 2016, η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή 0,075% για κάθε επιπλέον ποσοστιαία μονάδα εισφοράς και για κάθε έτος κατά το οποίο καταβλήθηκε η πρόσθετη εισφορά.

Όταν η επιπλέον εισφορά αντιστοιχεί σε 20 ποσοστιαίες μονάδες, η προσαύξηση διαμορφώνεται σε 1,5% επί των συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος παράλληλης ασφάλισης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που ήταν στον πρώην ΟΑΕΕ και παράλληλα εργαζόταν ως μισθωτός με ασφάλιση στο ΙΚΑ για δέκα χρόνια, έχοντας συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ, μπορεί να λάβει πρόσθετη παροχή 150 ευρώ τον μήνα, με βάση το συγκεκριμένο σενάριο υπολογισμού.

Η πράξη διαμορφώνεται ως εξής:

1.000 ευρώ × 1,5% × 10 έτη = 150 ευρώ τον μήνα.

Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί ενιαίο κανόνα για όλους τους ασφαλισμένους, καθώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τα πραγματικά δεδομένα του ασφαλιστικού τους ιστορικού.

Τι αλλάζει για όσους είχαν δεύτερη εργασία από το 2017

Από το 2017, με την ένταξη των ασφαλιστικών φορέων στον ΕΦΚΑ, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές όσων έχουν ταυτόχρονα περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που απασχολείται ως μισθωτός και παράλληλα διατηρεί ατομική επιχείρηση ή ασκεί ελεύθερο επάγγελμα μπορεί, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να ενισχύσει το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής του μέσω των εισφορών που καταβάλλει.

Αντίστοιχα, όφελος μπορεί να προκύψει και για όσους εργάζονται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών επηρεάζει τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών και, κατ' επέκταση, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν περισσότερες δραστηριότητες με την ίδια ασφαλιστική ιδιότητα, καθώς δεν προβλέπεται ξεχωριστή εισφορά για κάθε δραστηριότητα, αλλά ενιαία ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

Τα παραδείγματα που δείχνουν το όφελος: Από 119 έως 338 ευρώ τον μήνα

Τα ενδεικτικά σενάρια υπολογισμού αποτυπώνουν πόσο μπορεί να επηρεάσει το τελικό ποσό της σύνταξης η παράλληλη ασφάλιση ή η δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα.

1. Πρόσθετη σύνταξη 338 ευρώ με 15 χρόνια παράλληλης ασφάλισης

Στο πρώτο παράδειγμα, συνταξιούχος που αποχώρησε μετά το 2016 διαθέτει 35 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ και επιπλέον 15 χρόνια στο ΤΕΒΕ. Οι μηνιαίες εισφορές στον δεύτερο φορέα ανέρχονταν σε 300 ευρώ. Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, το πρόσθετο ποσό της σύνταξης φτάνει τα 338 ευρώ τον μήνα.

2. Κέρδος 119 ευρώ για μισθωτό που ασκούσε παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα

Στη δεύτερη περίπτωση, ασφαλισμένος με συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ από μισθωτή εργασία διατηρεί από το 2017 και επαγγελματική δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας, με μέσο όρο εισφορών 160 ευρώ. Οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο παράδειγμα σε 1.480 ευρώ.

Με 37 χρόνια ασφάλισης, η σύνταξή του διαμορφώνεται στα 1.074 ευρώ, ενώ χωρίς τη δεύτερη δραστηριότητα θα έφτανε τα 955 ευρώ. Η διαφορά ανέρχεται σε 119 ευρώ μηνιαίως και αποδίδεται στις πρόσθετες εισφορές της περιόδου 2017-2026.

3. Αύξηση 280 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλισης

Στο τρίτο σενάριο, εργαζόμενος με συντάξιμο μισθό 2.080 ευρώ διατηρεί από το 2017 παράλληλη δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας, καταβάλλοντας κατά μέσο όρο εισφορές 320 ευρώ. Οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται σε 2.640 ευρώ.

Με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, η σύνταξη ανέρχεται στο παράδειγμα σε 1.767 ευρώ, έναντι 1.487 ευρώ που θα λάμβανε αν είχε μόνο τη μισθωτή απασχόληση. Έτσι, το πρόσθετο μηνιαίο όφελος φτάνει τα 280 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι

Η καταβολή εισφορών από δύο εργασίες δεν συνεπάγεται αυτομάτως το ίδιο ύψος προσαύξησης για όλους. Το τελικό ποσό διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε ασφαλισμένο.

Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων είναι:

Η ημερομηνία συνταξιοδότησης.

Τα έτη παράλληλης ασφάλισης.

Το ύψος και το είδος των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι συντάξιμες αποδοχές και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.

Το ασφαλιστικό καθεστώς που εφαρμόζεται πριν και μετά το 2017.

Όσοι έχουν εργαστεί ταυτόχρονα σε διαφορετικούς φορείς ή έχουν συνδυάσει μισθωτή εργασία με ελεύθερο επάγγελμα είναι σημαντικό να ελέγξουν το ασφαλιστικό ιστορικό τους, ώστε να διαπιστώσουν εάν οι πρόσθετες εισφορές έχουν υπολογιστεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.

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