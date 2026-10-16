Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις - Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά

Snapshot Το 2027 περίπου 165.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση κατά 28% που θα υπολογιστεί σε ολόκληρη τη σύνταξη, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς που έχει μηδενιστεί.

671.586 συνταξιούχοι έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, αλλά για τους 506.586 η αύξηση θα δοθεί μόνο στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά θα παραμείνει σταθερή.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μικρότερη των 50 ευρώ έχουν μηδενίσει ή σχεδόν μηδενίσει την προσωπική διαφορά τους με την αύξηση του 2026 και θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2027.

Για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά από 50 έως 500 ευρώ, η αύξηση του 2027 θα είναι μικρότερη κατά 3 έως 14 ευρώ σε σχέση με το αν η προσωπική διαφορά ενσωματωνόταν στη σύνταξη.

Οι αυξήσεις του 2027 δεν θα επηρεάσουν την προσωπική διαφορά, η οποία θα παραμείνει παγωμένη σύμφωνα με το νόμο. Snapshot powered by AI

Κρυφό μπόνους θα λάβουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από την αύξηση του 2027, καθώς θα υπολογιστεί σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής διαφοράς, η οποία έχει ήδη μηδενιστεί με την αύξηση που πήραν το 2026.

Αυτό αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Οι συνταξιούχοι που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς ανέρχονται σε 671.586 και από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής τους σύνταξης, ενώ το ποσό της προσωπικής διαφοράς θα μείνει παγωμένο χωρίς αύξηση. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.» μέσα από τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, σε περίπου 165.000 συνταξιούχους οι αυξήσεις θα δοθούν σε όλη τη σύνταξη, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής διαφοράς, η οποία έχει μηδενιστεί και έχει μετατραπεί σε σύνταξη με την αύξηση του 2026.

Κερδισμένοι

Στην πράξη, οι 165.000 συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση κατά 2,8% για το 2027 με «κρυφό μπόνους», καθώς θα υπολογιστεί σε ολόκληρη τη σύνταξη, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς που ενσωματώθηκε στις αποδοχές τους.

Οι υπόλοιποι 506.586 συνταξιούχοι θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση κατά 2,8% στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ χωρίς αύξηση, όπως προβλέπει, ο νόμος θα μείνει η προσωπική διαφορά.

Το κλειδί για το μπόνους βρίσκεται στο υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς που είχαν οι συνταξιούχοι στο τέλος του 2025.

Όσοι για παράδειγμα είχαν πέρυσι υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μικρότερο από 20 ευρώ, το έχουν μηδενίσει με την αύξηση κατά 2,4% που πήραν το 2026. Όσοι είχαν υπόλοιπο διαφοράς από 20 ως 50 ευρώ, το έχουν σχεδόν εξαλείψει με την αύξηση του 2026 και τους έχει μείνει ένα μικρό υπόλοιπο της τάξης των 25 ευρώ, το οποίο είναι αμελητέο και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρείται σημαντικό ποσό που περιορίζει την αύξηση του 2027.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει ο «Ε.Τ»:

Προσωπική διαφορά από 0,01 έως 10 ευρώ είχαν 50.053 συνταξιούχοι, με μέση μηνιαία σύνταξη γύρω στα 860 ευρώ. Οι εν λόγω συνταξιούχοι έχουν σβήσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση κατά 2,4% που πήραν το 2026 και πρακτικά θα λάβουν την αύξηση κατά 2,8% σε ολόκληρη τη σύνταξη το 2027.

Προσωπική διαφορά από 10,01 έως 30 ευρώ έχουν 111.843 συνταξιούχοι, οι οποίοι στην πλειονότητά τους (περίπου 85.000) την έχουν μηδενίσει με την αύξηση του 2026 και επομένως θα λάβουν την αύξηση του 2027 σε ολόκληρη τη σύνταξη, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς η οποία έχει ενσωματωθεί στη σύνταξή τους.

Προσωπική διαφορά από 30,01 έως 50 ευρώ λαμβάνουν 72.107 συνταξιούχοι. Από αυτή την κατηγορία περίπου 30.000 συνταξιούχοι έχουν μηδενίσει ή σχεδόν μηδενίσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2026 και τυχόν υπόλοιπο δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τα 17 ευρώ. Η αύξηση κατά 2,8% για το 2027 θα περάσει ολόκληρη στην τσέπη τους, καθώς υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς είναι αμελητέο και ακόμη και αν μηδενιζόταν το επιπλέον όφελος από την αύξηση στη σύνταξη θα ήταν κατά μερικά λεπτά του ευρώ.

Τα ποσά σε όσους έχουν προσωπική διαφορά άνω των 50 ευρώ

Για τους συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 50 ευρώ ως 500 ευρώ η αύξηση του 2027 θα υπολογιστεί σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά θα μείνει εκτός αύξησης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 143.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από 50 ευρώ ως 100 ευρώ, 159.148 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από 100,01 έως 200 ευρώ, 71.083 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από 200,01 έως 300 ευρώ, 45.548 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από 300,01 έως 400 ευρώ, 15.787 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά από 400,01 έως 500 ευρώ και 2.725 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά άνω των 500 ευρώ.

Υπολείπεται

Η αύξηση που θα πάρουν οι εν λόγω συνταξιούχοι για το 2027 θα είναι κατά 3 ευρώ ως 14 ευρώ μικρότερη από αυτή που θα είχαν αν η προσωπική διαφορά ενσωματωνόταν στις συντάξεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για 400.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά από 50 ευρώ ως 300 ευρώ, η αύξηση του 2027 θα είναι μικρότερη ως 9 ευρώ και για τους υπόλοιπους 126.000 η αύξηση σε σχέση με αυτή που θα είχαν αν εξέλιπε η προσωπική διαφορά θα είναι μικρότερη ως 14 ευρώ.

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