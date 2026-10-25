Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών από Δευτέρα ως Παρασκευή

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου

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Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών από Δευτέρα ως Παρασκευή
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  • Από 26 έως 30 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2,53 δισ. ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 2,46 δισ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου σε 4.294.896 δικαιούχους.
  • Θα καταβληθούν επίσης 2,5 εκατ. ευρώ για προκαταβολές συντάξεων και 5 εκατ. ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22 εκατ. ευρώ σε επιδόματα ανεργίας, 14 εκατ. ευρώ σε μητέρες για άδεια μητρότητας και 16 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Από 26 έως 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους για εφάπαξ αποζημιώσεις.
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Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.374.639 δικαιούχους, την περίοδο 26 έως 30 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Aπό τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

- Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

- Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

- Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ:

- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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