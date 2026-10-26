Έρχεται νέο Market Pass έως 1.000 ευρώ: Πληρωμή εξπρές πριν από τα Χριστούγεννα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο Market Pass

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Έρχεται νέο Market Pass έως 1.000 ευρώ: Πληρωμή εξπρές πριν από τα Χριστούγεννα
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  • Η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ και θα δοθεί αναδρομικά πριν τα Χριστούγεννα.
  • Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία.
  • Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακών ή άλλων voucher, δίνοντας τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής τροφίμων και βασικών ειδών χωρίς περιορισμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
  • Τα κουπόνια θα μπορούν να εξαργυρώνονται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις και καταστήματα.
  • Οι ακριβείς δικαιούχοι, τα ποσά και τα κριτήρια θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις, ενώ οι διαδικασίες ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα.
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Σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει των εορτών αναμένεται να λάβουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι δικαιούχοι του νέου Market Pass, καθώς η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αν και το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται στα 60 ευρώ, η πρώτη πληρωμή θα δοθεί αναδρομικά καλύπτοντας περισσότερους από έναν μήνες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η πίστωση των ποσών να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι ωφελούμενοι κατά την περίοδο των γιορτών και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η κίνηση στην εορταστική αγορά, μέσα από ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εισάγει μια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της ενίσχυσης. Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, αλλά η στήριξη θα παρέχεται μέσω ψηφιακών ή άλλων προβλεπόμενων voucher. Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να επιλέγουν ελεύθερα τα τρόφιμα και τα βασικά είδη που ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες, χωρίς περιορισμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών. Η εξαργύρωση των κουπονιών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ όσο και σε μικρές, τοπικές επιχειρήσεις και καταστήματα της γειτονιάς.

Όσον αφορά τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, οι ακριβείς δικαιούχοι, τα ποσά ανά νοικοκυριό και τα κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης θα καθοριστούν με επίσημες υπουργικές αποφάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί ο τρόπος ένταξης στο πρόγραμμα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το αν θα χρειαστεί η υποβολή νέας αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το απαραίτητο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο.

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