e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 4,37 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου  

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 4,37 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,37 εκατομμύρια δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 2,46 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,29 εκατομμύρια δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα γίνουν πληρωμές 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για προκαταβολές συντάξεων και 5 εκατομμυρίων ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ σε 71.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16,5 εκατομμύρια ευρώ σε 850 δικαιούχους για εφάπαξ αποζημιώσεις.
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Από τις 26 έως τις 3ο Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.
  • Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
  • Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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