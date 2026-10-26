e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 4,37 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Snapshot Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2,53 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,37 εκατομμύρια δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 2,46 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,29 εκατομμύρια δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου.

Στις 30 Οκτωβρίου θα γίνουν πληρωμές 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για προκαταβολές συντάξεων και 5 εκατομμυρίων ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ σε 71.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16,5 εκατομμύρια ευρώ σε 850 δικαιούχους για εφάπαξ αποζημιώσεις. Snapshot powered by AI

Από τις 26 έως τις 3ο Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ σε 4.374.639 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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