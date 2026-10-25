Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών και περισσότερες παροχές σε 161 συμφωνίες

Οκτώ μήνες μετά τη νομοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να αποδίδουν καρπούς

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών και περισσότερες παροχές σε 161 συμφωνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Έχουν υπογραφεί 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από τον Φεβρουάριο του 2023, περιλαμβάνοντας κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές και επιχειρησιακές συμβάσεις.
  • Στον κλάδο πετρελαιοειδών προβλέπεται αύξηση μισθών έως 11% έως το 2028, με πρόσθετα επιδόματα για σπουδές και βρεφονηπιακό σταθμό.
  • Στην τσιμεντοβιομηχανία θα γίνουν αυξήσεις μισθών άνω του 5,5% ετησίως για 2025-2026, προσαύξηση προϋπηρεσίας και νέα επιδόματα για παιδιά και φοιτητές.
  • Οι επεκτάσεις των συμβάσεων στον επισιτισμό και τα ζαχαρώδη προϊόντα αυξάνουν την κάλυψη εργαζομένων και προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις μισθών και επιδόματα.
  • Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία προωθεί τη βελτίωση όρων εργασίας, με ευρωπαϊκή αναγνώριση και στόχο τη συνέχιση και διεύρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
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Συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν υπογραφεί από τον περασμένο Φεβρουάριο που νομοθετήθηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχουν υπογραφεί συνολικά 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές, 144 επιχειρησιακές συμβάσεις και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Χαρακτηριστικές είναι οι δύο πιο πρόσφατες συμφωνίες στους κλάδους της εμπορίας πετρελαιοειδών και της τσιμεντοβιομηχανίας.

Αυξήσεις μισθών έως και 11%

Στα πετρελαιοειδή, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει άμεση αύξηση μισθών κατά 4% το 2026 και συνολική αύξηση 11% έως το 2028, καθώς και πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα σπουδών και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. Εφόσον η σύμβαση επεκταθεί, οι προβλέψεις της θα καλύπτουν περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους.

Αντίστοιχα, στην τσιμεντοβιομηχανία προβλέπονται τέσσερις αυξήσεις μισθών για το 2025 και το 2026 που ξεπερνούν το 5,5% σε ετήσια βάση, προσαύξηση προϋπηρεσίας έως 55%, ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, καθώς και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ για πρώτη φορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον επισιτισμό και στα ζαχαρώδη προϊόντα. Στον επισιτισμό, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, έως και 19,6% υψηλότερους από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και πρόσθετα επιδόματα. Στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, η επέκταση της σύμβασης διεύρυνε την κάλυψη από 6.000 σε 23.000 εργαζόμενους, με προβλεπόμενες αυξήσεις και πρόσθετες παροχές.

Ανοίγει ο δρόμος για καλύτερους όρους εργασίας

Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί τον βασικό στόχο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και συγκεκριμένα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως και των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Η πρωτοβουλία έχει λάβει και ευρωπαϊκή αναγνώριση, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη». Από την πλευρά της, η υπουργός έχει επισημάνει ότι η Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερους όρους εργασίας.

Με τις πρώτες 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να έχουν ήδη υπογραφεί, το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχιση αυτής της δυναμικής και η επέκταση περισσότερων συμβάσεων, ώστε ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων να επωφεληθεί από αυξημένες αποδοχές και ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης.

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Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών και περισσότερες παροχές σε 161 συμφωνίες

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