LAMDA: Αποχωρεί ο Οδυσσέας Αθανασίου έπειτα από 18 χρόνια - Ποια είναι η νέα διευθύνουσα σύμβουλος

Snapshot Ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της LAMDA Development στις 31 Δεκεμβρίου 2026, μετά από 21 χρόνια στην εταιρεία.

Η Εύη Κωστάκη αναλαμβάνει διευθύνουσα σύμβουλο της LAMDA Development από την 1η Ιανουαρίου 2027, φέρνοντας πάνω από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε χρηματοοικονομική διοίκηση και στρατηγική.

Κατά τη θητεία του Αθανασίου, η LAMDA πενταπλασίασε το ενεργητικό της στα περίπου €5 δισ. και τετραπλασίασε την καθαρή αξία ενεργητικού σε περίπου €1,5 δισ.

Ο Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Η LAMDA Development διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ακινήτων, με σημαντική παρουσία σε εμπορικά κέντρα, μαρίνες και οικιστικές αναπτύξεις. Snapshot powered by AI

Αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της LAMDA Development, έπειτα από 18 χρόνια, ο Οδυσσέας Αθανασίου, όπως γίνεται γνωστό σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου θα αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από συνολικά 21 χρόνια στην εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Εύη Κωστάκη ως νέα διευθύνουσα σύμβουλο της LAMDA Development, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η κα Κωστάκη είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας πιο πρόσφατα διατελέσει Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer.

Διαθέτει βαθιά γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και στρατηγικής, καθώς και εκτενή εμπειρία στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), της διαχείρισης κεφαλαίων και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Αθανασίου, η LAMDA εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πενταπλασιάζοντας το σύνολο του ενεργητικού της σε περίπου €5 δισ. και τετραπλασιάζοντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) σε περίπου €1,5 δισ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο κ. Αθανασίου, επισημαίνεται επίσης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση και εξέλιξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού, συμβάλλοντας στην υπέρβαση σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών προκλήσεων και στην έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ενίσχυσε τις ηγετικές δραστηριότητες της LAMDA στους τομείς των εμπορικών κέντρων και των μαρινών, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο κ. Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές.

Δήλωση του Δρ Σπύρου Λάτση

«Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η ηγεσία του κάλυψε ορισμένες από τις πλέον απαιτητικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της Εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέσω της CLH θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιχειρηματική του κρίση. Καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα οπτική και η ηγετική της εμπειρία θα συμβάλουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της LAMDA».

Δήλωση του Στέφανου Κοτσώλη, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Αθανασίου για την αφοσίωση και την ηγετική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για το μέλλον της Εταιρείας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την περαιτέρω προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας, αξιοποιώντας όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα».

Δήλωση του Οδυσσέα Αθανασίου:

«Η LAMDA υπήρξε για μένα πολύ περισσότερα από το σημαντικότερο κεφάλαιο της επαγγελματικής μου διαδρομής. Πίστεψα βαθιά και μοιράστηκα το όραμα του Δρ. Σπύρου Λάτση και, μαζί με τους ανθρώπους της LAMDA, αφοσιώθηκα στη διαμόρφωση της πορείας της Εταιρείας και στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Έγινε αποστολή ζωής. Μέσα από διαδοχικές κρίσεις και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, καταφέραμε να μετασχηματίσουμε την Εταιρεία και να κάνουμε πραγματικότητα ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο. Το Ελληνικό έχει πλέον περάσει από την υπόσχεση στην υλοποίηση. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ουσιαστική στιγμή για να κλείσει ένα κεφάλαιο και να ξεκινήσει ένα νέο. Εκτιμώ βαθύτατα τη μακρόχρονη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που έχω οικοδομήσει με τον Δρ. Σπύρο Λάτση και την οικογένειά του και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια. Καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, η εμπιστοσύνη μου στις προοπτικές της LAMDA παραμένει ισχυρή, όπως αποτυπώνεται και στην απόφασή μου να διατηρήσω τη μετοχική μου συμμετοχή στην Εταιρεία».

Δήλωση της Εύης Κωστάκη

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μας και είμαι ευγνώμων στον Οδυσσέα Αθανασίου, του οποίου η ηγεσία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η LAMDA διαθέτει μια ισχυρή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες της, ενώ το Ελληνικό, που αλλάζει την Αθήνα, περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση των παραδόσεων, με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Οι προτεραιότητές μου είναι σαφείς: να διατηρήσουμε τη δυναμική της Εταιρείας, να υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευθεί να παραδώσουμε στους πελάτες μας και στην Ελληνική Πολιτεία, να εκπληρώσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί στις τοπικές κοινωνίες, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα έσοδα από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες μας και να διατηρήσουμε τη χρηματοοικονομική πειθαρχία που έχει εδραιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη LAMDA. Προσβλέπω στην προώθηση του στρατηγικού οράματος της LAMDA και στη συνεργασία με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων».

Η LAMDA Development S.A., η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Σπύρου Λάτση, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Η κορυφαία αυτή εταιρεία συμμετοχών, στην οποία τα συμφέροντα της οικογένειας Σπύρου Λάτση εξακολουθούν να διατηρούν τον πλειοψηφικό έλεγχο, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στον τομέα των οικιστικών και επαγγελματικών αναπτύξεων κυρίως στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα - The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα, Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη - καθώς και στρατηγικής σημασίας εκτάσεις γης και εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα των μαρινών, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά και η Μαρίνα mega-yacht στην Κέρκυρα.

Η LAMDA Development υλοποιεί το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Το έργο αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και θα αποτελέσει μια σύγχρονη, «έξυπνη» πόλη με επίκεντρο το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Η ανάπτυξη, που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βάση τις αρχές βιωσιμότητας και καινοτομίας, περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες, εμπορικό κέντρο, πολυτελή ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς προορισμούς, χώρους πολιτισμού, αναψυχής, γραφείων και υπηρεσιών υγείας.

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