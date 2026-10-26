ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές του ευρωομολόγου €500 εκατ.

Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody's Ratings

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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές του ευρωομολόγου €500 εκατ.
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  • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝ ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση του πρώτου ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια επτά ετών.
  • Η ζήτηση υπερέβη κατά 4,6 φορές το προσφερόμενο ποσό, φτάνοντας τα 2,3 δισ. ευρώ.
  • Το κουπόνι ορίστηκε στο 4,75%, χαμηλότερο από την αρχική αναμενόμενη απόδοση έως 5,1%.
  • Στην έκδοση συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, χωρίς συμμετοχή ελληνικών τραπεζών.
  • Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση προηγούμενου ομολόγου που λήγει το 2027.
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Προσφορές ύψους 2,3 δισ. ευρώ προσέλκυσε το πρώτο ευρωομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας, με λήξη το 2033. Η ζήτηση κάλυψε κατά 4,6 φορές το ποσό της έκδοσης, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,75%.

Η αρχική εκτίμηση για την απόδοση τοποθετούνταν έως το 5,1%, με βάση επιτόκιο αναφοράς mid-swap 3,45% και πρόσθετο περιθώριο περίπου 165-170 μονάδων βάσης.

Στην έκδοση συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali.

Ενδεικτική της ισχυρής ζήτησης από το εξωτερικό ήταν η μηδενική κατανομή ομολογιών στις ελληνικές τράπεζες, εξέλιξη που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, καταγράφεται για πρώτη φορά σε ευρωομόλογο ελληνικού εκδότη.

Σημειώνεται ότι το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Στόχος είναι η αναχρηματοδότηση του προγενέστερου επταετούς ομολόγου του ομίλου, το οποίο λήγει το 2027.

Συντονιστές της νέας έκδοσης είναι οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody's Ratings.

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