Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Rheinmetall

Ταυτόχρονα, θεμελιώνει μια βιομηχανική σύμπραξη σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η οποία θα ενδυναμώσει τις εθνικές δυνατότητες και θα δημιουργήσει τεχνογνωσία

Γεώργιος Καλούμενος

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Rheinmetall
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Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η γερμανική βιομηχανία Rheinmetall Landsysteme GmbH με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν οι δύο πλευρές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Rheinmetall προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμης, στρατηγικής δεσμευτικής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή συνδυάζει την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις κρίσιμες υποδομές, την ενέργεια και τα σύνθετα βιομηχανικά συστήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το διεθνούς κλάσης χαρτοφυλάκιο επίγειων συστημάτων και αμυντικών τεχνολογιών της Rheinmetall.

Ταυτόχρονα, θεμελιώνει μια βιομηχανική σύμπραξη σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η οποία θα ενδυναμώσει τις εθνικές δυνατότητες και θα δημιουργήσει τεχνογνωσία.

Οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν την κοινή τεχνογνωσία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων αμυντικών λύσεων, στηρίζοντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υποστήριξη των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων με δυνατότητες αιχμής, βασιζόμενες, μεταξύ άλλων, σε νέα τακτικά επίγεια συστήματα, καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων με παράλληλη υποστήριξη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. Επιδιώκεται ακόμη η συστηματική ανάπτυξη ανθεκτικών βιομηχανικών δυνατοτήτων εντός των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Στρατού με την ενεργό συμμετοχή ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτονομίας της Ελλάδας όσο και η διατήρηση των κρίσιμων αμυντικών δυνατοτήτων σε υψηλό επίπεδο λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

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Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Rheinmetall

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