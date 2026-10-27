Ακίνητα: Βουλιαγμένη στα 7.442€, Καστοριά στα 577€ το τ.μ. - Πού ανεβαίνουν οι τιμές κατοικιών

Snapshot Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε πανελλαδικά κατά 5,7% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025, με επιβράδυνση του ρυθμού ανατιμήσεων σε σχέση με πέρυσι.

Η Βουλιαγμένη είναι η ακριβότερη περιοχή στην Αττική με 7.442 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Καστοριά καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή στα 577 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην αγορά ενοικίασης, οι τιμές παραμένουν γενικά σταθερές πανελλαδικά, αλλά αυξήσεις καταγράφονται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, επηρεάζοντας αρνητικά τους ενοικιαστές.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών πώλησης κατοικιών στην Αττική σημειώνονται σε περιοχές όπως η Καισαριανή (+25,7%) και η Νέα Φιλαδέλφεια (+23,4%), ενώ το κέντρο της Αθήνας καταγράφει αύξηση 19,1%.

Η ανάγκη αύξησης του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος μέσω αναβάθμισης υφιστάμενων ακινήτων και νέων κατασκευών θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης στη στέγαση. Snapshot powered by AI

Σε διαφορετικές ταχύτητες κινείται η ελληνική κτηματαγορά, καθώς οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ακριβές περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων και στις οικονομικότερες περιοχές της περιφέρειας. Ενδεικτική είναι η απόσταση ανάμεσα στη Βουλιαγμένη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 7.442 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και την Καστοριά, όπου περιορίζεται στα 577 ευρώ.

Τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η άνοδος είναι ηπιότερη από την ετήσια αύξηση 10% που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που υποδηλώνει επιβράδυνση του ρυθμού ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» την αγορά ενοικίασης, οι μέσες ζητούμενες τιμές παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκαν οι αυξήσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω όσους αναζητούν κατοικία προς μίσθωση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX Ελλάς, σημαντικό μέρος της ζήτησης στρέφεται σε κατοικίες έως 75 τετραγωνικά μέτρα, καθώς και σε ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών.

Κατοικία με ολοένα μεγαλύτερο κόστος

Η αυξητική πορεία των τιμών αγοράς και των ενοικίων εντείνει τις δυσκολίες πρόσβασης στη στέγαση. Τον προβληματισμό αυτό αναδεικνύει και η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επισημαίνοντας ότι η στεγαστική επιβάρυνση αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος, μέσα από την αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, την κατασκευή νέων κατοικιών και την επιστροφή στην αγορά ακινήτων που παραμένουν σήμερα εκτός εκμετάλλευσης.

Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές για αγορά κατοικίας

Στην κορυφή της κατάταξης των ακριβότερων περιοχών για αγορά κατοικίας βρίσκονται τα νότια προάστια της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή 4.257 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 4.091 ευρώ, τα βόρεια προάστια με 3.505 ευρώ, η Λευκάδα με 3.500 ευρώ και τα Χανιά με 3.125 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Στον αντίποδα, η Καστοριά εμφανίζεται ως η οικονομικότερη περιοχή της σχετικής κατάταξης, με μέση ζητούμενη τιμή μόλις 577 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Κοζάνη με 667 ευρώ, η Φλώρινα με 690 ευρώ, το Κιλκίς με 700 ευρώ και η Καρδίτσα με 806 ευρώ.

Η απόσταση ανάμεσα στις ακριβότερες και τις φθηνότερες αγορές αποτυπώνει τις έντονες γεωγραφικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά κατοικίας.

Από τα 7.442 ευρώ της Βουλιαγμένης στα 1.448 ευρώ του Βαρνάβα

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι αποκλίσεις στο εσωτερικό της Αττικής. Η Βουλιαγμένη αποτελεί την ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με τη μέση ζητούμενη τιμή να ανέρχεται στα 7.442 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένα ακίνητο 80 τ.μ. διατίθεται προς πώληση, με βάση τη μέση ζητούμενη τιμή, έναντι περίπου 595.000 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βούλα, με 6.389 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν το Ελληνικό με 5.849 ευρώ, η Γλυφάδα με 5.758 ευρώ και το Παλαιό Ψυχικό με 5.603 ευρώ.

Στην άλλη πλευρά της αγοράς, ο Βαρνάβας συγκαταλέγεται στις οικονομικότερες περιοχές της Αττικής, με μέση ζητούμενη τιμή 1.448 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για μια κατοικία 80 τ.μ., το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 116.000 ευρώ.

Στις περιοχές με χαμηλότερες τιμές περιλαμβάνονται επίσης η Αγία Βαρβάρα, οι Αχαρνές, το Πέραμα και τα Πατήσια.

Πού είναι ακριβότερα τα ενοίκια στην Αττική

Στην αγορά μίσθωσης, η Βουλιαγμένη καταγράφει επίσης τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες φτάνουν τα 22,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ., αυτό αντιστοιχεί σε μηνιαίο μίσθωμα περίπου 1.792 ευρώ.

Ακολουθούν το Κολωνάκι – Λυκαβηττός και το Παλαιό Ψυχικό, με 18 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και η Βούλα με 17,5 ευρώ.

Στον αντίποδα, στον Άγιο Στέφανο οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης διαμορφώνονται στα 6,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή περίπου 536 ευρώ τον μήνα για κατοικία 80 τ.μ. Χαμηλότερα επίπεδα μισθωμάτων καταγράφονται επίσης στο Καματερό και στο Πέραμα.

Θεσσαλονίκη: Πρωταγωνιστούν η Καλαμαριά και το κέντρο

Στη Θεσσαλονίκη, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών εντοπίζονται στην Καλαμαριά, με 3.243 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και στο κέντρο της πόλης, με 3.075 ευρώ.

Πιο προσιτές επιλογές εμφανίζονται στη Μυγδονία, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στα 938 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και στην Καλλιθέα και τα Βασιλικά.

Στα ενοίκια, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στην περιοχή Βαρδάρη – Λαχανόκηπων, με 12,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθεί το κέντρο με 12 ευρώ.

Οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης εντοπίζονται στον Χορτιάτη, με 5,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και στα Πεύκα, στη Μίκρα και στο Ωραιόκαστρο.

Τα ενοίκια στις ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα νότια προάστια της Αθήνας διατηρούν την πρώτη θέση στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης, με 13,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν το κέντρο της Αθήνας και οι Κυκλάδες, με 12,2 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 12 ευρώ.

Στις οικονομικότερες περιοχές συγκαταλέγονται το Κιλκίς, η Ημαθία και η Πέλλα, με ζητούμενα μισθώματα περίπου 4,8 έως 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα Γρεβενά οι αντίστοιχες τιμές κινούνται κοντά στα 5,1 ευρώ, ενώ στην υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης καταγράφονται επίπεδα περίπου 5,6 ευρώ.

Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης

Οι ανατιμήσεις συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με ορισμένες να εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλούς ετήσιους ρυθμούς αύξησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Καισαριανή βρίσκεται στην πρώτη θέση, με αύξηση 25,7%. Ακολουθούν η Νέα Φιλαδέλφεια με 23,4%, η Δροσιά με 22,9%, το Νέο Ψυχικό με 21,8% και η Νέα Πεντέλη με 21,3%. Σημαντική άνοδος καταγράφεται και στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 19,1%.

Η εικόνα της αγοράς αναδεικνύει δύο παράλληλες τάσεις: από τη μία πλευρά, οι ακριβές περιοχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υψηλές ζητούμενες τιμές και, από την άλλη, οι αυξήσεις επεκτείνονται και σε περιοχές που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν ως πιο προσιτές επιλογές.

Με το κόστος αγοράς και ενοικίασης να παραμένει υψηλό σε σημαντικό μέρος της χώρας, η διαθεσιμότητα κατοικιών σε προσιτές τιμές και η ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

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