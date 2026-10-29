Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, προβλέπεται ότι η πληρωμή του 60% της ενίσχυσης να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα για το επίμα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου με αυξημένα κατά 30% ποσά.
  • Το ανώτατο ποσό του επιδόματος αυξάνεται σε 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ προηγουμένως.
  • Η πληρωμή του 60% της ενίσχυσης προβλέπεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με συγκεκριμένα όρια για άγαμους, έγγαμους, μονογονεϊκές οικογένειες και επιχειρηματίες.
  • Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση, απαιτώντας TAXISnet, στοιχεία κατοικίας, τύπο καυσίμου και έγκυρο IBAN για την καταβολή.
Snapshot powered by AI

Έως τις 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης με τα νέα αυξημένα ποσά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, προβλέπεται ότι η πληρωμή του 60% της ενίσχυσης να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ως γνωστό η κυβέρνηση προ λίγων εβδομάδων, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση 30% του ποσού του επιδόματος που αφορά σε όλες τις μορφές ενέργειας:

  • πετρέλαιο θέρμανσης,
  • Ηλεκτρικό ρεύμα,
  • Φυσικό αέριο,
  • Καυσόξυλα,
  • Πέλετ
  • Τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει της νέας αύξησης, το ανώτατο ποσό του επιδόματος φτάνει πλέον στα 1.560 ευρώ, από 1.200 που ήταν μέχρι πρότινος.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Παραδείγματα

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά:

  1. Ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ.
  2. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν συγκεκριμένα όρια:

  • Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους
  • Εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί
  • Εισόδημα έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου
  • Για επιχειρηματίες, το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Σχετικά με την ακίνητη περιουσία, τα όρια είναι:

  • Έως 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει
  • Έως 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες
  • Τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μόλις αυτή ενεργοποιηθεί. Για τη διαδικασία απαιτούνται:

  • Προσωπικοί κωδικοί TAXISnet
  • Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας
  • Στοιχεία κατοικίας, οικισμού και επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα
  • Τύπος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή παραχωρητή όπου χρειάζεται
  • Επιπλέον, η καταβολή του επιδόματος προϋποθέτει την ύπαρξη έγκυρου IBAN στο myAADE, όπου ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος ή συνδικαιούχος.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με κεντρική πετρελαϊκή θέρμανση, απαιτείται συνεννόηση με τον διαχειριστή για τη σωστή καταχώριση των διαμερισμάτων και των χιλιοστών θέρμανσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Πέθανε η εργαζόμενη που δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη σε πάρκο σαφάρι

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τρία τάνκερ έπεσαν σε νάρκες και πήραν φωτιά, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Το μυστήριο των υπόγειων σηράγγων που έμειναν κρυμμένες για αιώνες και η θεωρία που δίνει απαντήσεις

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επικεφαλής της Nvidia ήταν στο στόχαστρο Κινέζας κατασκόπου

13:12ANNOUNCEMENTS

Ταμειακές Μηχανές: Μύθοι και πραγματικότητα

13:12ANNOUNCEMENTS

Δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή με την ευγενική υποστήριξη της Motor Oil

13:10WHAT THE FACT

Επιστήμονες προειδοποιούν: Πώς θα τελειώσει η ζωή στον πλανήτη μας

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο με γροθιές και κλωτσιές στη Βουλή της Αρμενίας - Σύρραξη βουλευτών σε ζωντανή μετάδοση

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Κάτοχος λαχείου 40 εκατ. δολαρίων επικύρωσε τον λαχνό του λίγο πριν λήξει η προθεσμία διεκδίκησης των χρημάτων

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποσά έως €1.560 φέτος

12:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε €50.000

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχίλα στον Ισημερινό: Καρτέλ αποκεφάλισε 16χρονη TikToker - «Μήνυμα» σε μαύρη σακούλα το κεφάλι της

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κουρέτας: Viral η φωτογραφία του από την παρέλαση με τους επίσημους να στέκονται στη βροχή

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Φονικό χτύπημα drone σε επιβατικό τρένο στο Ντνίπρο – Τουλάχιστον 13 νεκροί – Βίντεο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα»: Ο Πούτιν αποθέωσε τον Έλον Μασκ

12:33LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα με τα αστέρια χωρίς τίποτα από μέσα που έκλεψε την παράσταση στο σκοτάδι

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ηλεκτρικό καλώδιο: Δεν υπάρχει αίτημα άδειας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε €50.000

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω το αμερικανικό Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κουρέτας: Viral η φωτογραφία του από την παρέλαση με τους επίσημους να στέκονται στη βροχή

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

12:33LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα με τα αστέρια χωρίς τίποτα από μέσα που έκλεψε την παράσταση στο σκοτάδι

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχίλα στον Ισημερινό: Καρτέλ αποκεφάλισε 16χρονη TikToker - «Μήνυμα» σε μαύρη σακούλα το κεφάλι της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο με γροθιές και κλωτσιές στη Βουλή της Αρμενίας - Σύρραξη βουλευτών σε ζωντανή μετάδοση

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εν ψυχρώ δολοφονία σε κατάμεστο αυτοκινητόδρομο - Σκληρό βίντεο

09:38ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η σοκολάτα αποκτά μερικές φορές μια λευκή επίστρωση - Πότε πρέπει να την πετάξετε

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα πρώτα λόγια του «Mr Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI:  «Για 5 λεπτά με προλάβατε»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαγκλαντές: Νεκρός σε ποτάμι ο αξιωματικός που βιντεοσκόπησε την απόδραση της πρώην πρωθυπουργού με ελικόπτερο

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σύλληψη «Mr Χωριάτικο»: Δεν είναι μόνο οι 149 κατηγορούμενοι - Ερευνούν δήμαρχο, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και αστυνομικούς για συνεργασία με το κύκλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ