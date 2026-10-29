Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Snapshot Η πλατφόρμα για το επίμα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου με αυξημένα κατά 30% ποσά.

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος αυξάνεται σε 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ προηγουμένως.

Η πληρωμή του 60% της ενίσχυσης προβλέπεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με συγκεκριμένα όρια για άγαμους, έγγαμους, μονογονεϊκές οικογένειες και επιχειρηματίες.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση, απαιτώντας TAXISnet, στοιχεία κατοικίας, τύπο καυσίμου και έγκυρο IBAN για την καταβολή. Snapshot powered by AI

Έως τις 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης με τα νέα αυξημένα ποσά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, προβλέπεται ότι η πληρωμή του 60% της ενίσχυσης να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ως γνωστό η κυβέρνηση προ λίγων εβδομάδων, ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση 30% του ποσού του επιδόματος που αφορά σε όλες τις μορφές ενέργειας:

πετρέλαιο θέρμανσης,

Ηλεκτρικό ρεύμα,

Φυσικό αέριο,

Καυσόξυλα,

Πέλετ

Τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει της νέας αύξησης, το ανώτατο ποσό του επιδόματος φτάνει πλέον στα 1.560 ευρώ, από 1.200 που ήταν μέχρι πρότινος.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Παραδείγματα

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά:

Ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν συγκεκριμένα όρια:

Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους

Εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί

Εισόδημα έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Για επιχειρηματίες, το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Σχετικά με την ακίνητη περιουσία, τα όρια είναι:

Έως 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει

Έως 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες

Τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μόλις αυτή ενεργοποιηθεί. Για τη διαδικασία απαιτούνται:

Προσωπικοί κωδικοί TAXISnet

Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας

Στοιχεία κατοικίας, οικισμού και επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα

Τύπος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή παραχωρητή όπου χρειάζεται

Επιπλέον, η καταβολή του επιδόματος προϋποθέτει την ύπαρξη έγκυρου IBAN στο myAADE, όπου ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος ή συνδικαιούχος.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με κεντρική πετρελαϊκή θέρμανση, απαιτείται συνεννόηση με τον διαχειριστή για τη σωστή καταχώριση των διαμερισμάτων και των χιλιοστών θέρμανσης.

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