Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών από 2 έως 6 Νοεμβρίου

Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ

Γιάννης Καλύβας

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών από 2 έως 6 Νοεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 73.358.635,24 ευρώ σε 86.661 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα στις 3 Νοεμβρίου.
  • Στις 5 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας και ασθενείας.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 5 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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