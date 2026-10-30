Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Snapshot Η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σημαντικές καθυστερήσεις.

Υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Εθνική Οδό και τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, με μεγάλες καθυστερήσεις από Κηφισιά έως Ιερά Οδό και από την αρχή της Λ. Κηφισού έως Νέα Ιωνία.

Συμφόρηση παρατηρείται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και στους γύρω δρόμους του λιμανιού του Πειραιά και του κέντρου της Αθήνας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Πάτημα Χαλανδρίου, και στα δύο ρεύματα. Snapshot powered by AI

Με δυσκολία και μεγάλες καθυστερήσεις πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό και τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος τη Κηφισιάς έως και το ύψος της Ιεράς Οδού. Παρόμοιο το σκηνικό στο ρεύμα προς Λαμία, όπου η κίνηση εντοπίζεται από την αρχή της Λ. Κηφισού έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας, λίγο πριν την έξοδο της Αττικής Οδού.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, ανά τμήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της πόλης.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Τα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Πάτημα Χαλανδρίου.

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