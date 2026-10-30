Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης - Τούμπαρε αυτοκίνητο στην οδό Μακροπούλου

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη συγκρούστηκε με παρκαρισμένο όχημα και τούμπαρε.

Η 23χρονη οδηγός, που είναι εκπαιδευτικός, απεγκλωβίστηκε από περίοικους και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δύο πυροσβεστικά οχήματα λόγω αρχικής πληροφορίας για εγκλωβισμό.

Η Τροχαία Λαμίας έκλεισε την οδό Μακροπούλου για αρκετή ώρα και κατέγραψε το συμβάν, το οποίο εμπλέκει και τρίτο παρκαρισμένο όχημα. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στην αρχή της οδού Μακροπούλου στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 23χρονη φέρεται να βρήκε στο πίσω μέρος παρκαρισμένου οχήματος με αποτέλεσμα να τουμπάρει στη μέση του οδοστρώματος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός με περίοικους να σπεύδουν να απεγκλωβίσουν τη σοκαρισμένη κοπέλα, που είναι εκπαιδευτικός. Στο σημείο έφτασαν γρήγορα διασώστες του ΕΚΑΒ που πρόσφεραν βοήθεια αλλά και δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο.

Δείτε βίντεο:

Το ευτύχημα είναι ότι η νεαρή οδηγός δεν τραυματίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας προληπτικά για εξετάσεις.

Για αρκετή ώρα η οδός Μακροπούλου έκλεισε από την Τροχαία Λαμίας που κατέγραψε το συμβάν στο οποίο ενεπλάκη και τρίτο όχημα, που ήταν επίσης παρκαρισμένο στο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

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