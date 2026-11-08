Πόθεν Έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τι να προσέξετε

Snapshot Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες λήγει σταθερά στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις.

Η νέα ρύθμιση ισχύει από τον κύκλο υποβολής του 2026 και αφορά μόνο τις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, όχι τις αρχικές δηλώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής είναι συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το νόμο 5026/2023.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με χρήση κωδικών Taxisnet, και απαιτεί προσεκτικό έλεγχο των αυτόματα αντλούμενων δεδομένων και συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων.

Μετά την υποβολή υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων, αλλά δεν παρατείνεται η αρχική προθεσμία, οπότε η οριστικοποίηση πρέπει να γίνει εγκαίρως. Snapshot powered by AI

Σταθερή προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους προβλέπει η νέα τροπολογία για τις ετήσιες δηλώσεις Πόθεν Έσχες. Με τη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι υπόχρεοι αποκτούν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την οριστική υποβολή των δηλώσεών τους, ανεξάρτητα από πιθανές παρατάσεις στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η αλλαγή αφορά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και θα ισχύσει ήδη από τον κύκλο υποβολής του 2026, που αφορά τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του 2025.

Πώς διαμορφώνεται η προθεσμία

Με βάση τη νέα διάταξη, η διαδικασία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων θα αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων, ενώ η καταληκτική ημερομηνία θα παραμένει σταθερή στις 31 Δεκεμβρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα για το Πόθεν Έσχες δεν θα μεταβάλλεται σε περίπτωση που δοθούν παρατάσεις για την υποβολή των φορολογικών εντύπων Ε1. Οι υπόχρεοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν την υποβολή.

Τι ισχύει για τις αρχικές δηλώσεις

Η τροπολογία αφορά αποκλειστικά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και δεν αλλάζει το πλαίσιο για τις αρχικές δηλώσεις.

Η αρχική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται όταν ένα πρόσωπο αναλαμβάνει για πρώτη φορά καθήκοντα ή θέση που δημιουργεί υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η προθεσμία για αυτήν παραμένει ξεχωριστή από το χρονοδιάγραμμα των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων και δεν επηρεάζεται από τη νέα ρύθμιση.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Πόθεν Έσχες

Η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, καθώς και επαγγελματίες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Το ποιοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζεται από τη συγκεκριμένη ιδιότητα κάθε προσώπου και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), όπου προβλέπεται. Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ ειδικές υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα.

Πώς γίνεται η υποβολή

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια, ελέγχουν τα διαθέσιμα στοιχεία και συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δεδομένα που αντλούνται αυτόματα από τράπεζες και άλλους φορείς. Η προσυμπλήρωση δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα της δήλωσης.

Όσα στοιχεία δεν έχουν μεταφερθεί ηλεκτρονικά πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου απαιτείται.

Ποια στοιχεία χρειάζονται έλεγχο πριν από την οριστικοποίηση

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να διασταυρώσουν προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών στους οποίους εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι.

Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητη περιουσία, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές.

Τραπεζικές θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που υπάγεται στην υποχρέωση δήλωσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο.

Τι ισχύει για τις διορθώσεις μετά την υποβολή

Μετά την υποβολή προβλέπεται δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζει το ισχύον πλαίσιο.

Η δυνατότητα τροποποίησης, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με παράταση της αρχικής προθεσμίας. Για τον λόγο αυτό, οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωσή τους έχει οριστικοποιηθεί επιτυχώς.

Η έγκαιρη υποβολή και ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή παραλείψεων και προβλημάτων κατά τον έλεγχο των δηλώσεων.

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