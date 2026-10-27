Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για τις δηλώσεις

Snapshot Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζει σταθερή προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η αλλαγή θα ισχύσει από τον κύκλο υποβολής του 2026 για τα στοιχεία του 2025.

Η διαδικασία υποβολής θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να επηρεάζεται από πιθανές παρατάσεις των φορολογικών εντύπων.

Η τροπολογία αφορά μόνο τις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και δεν αλλάζει το πλαίσιο για τις αρχικές δηλώσεις.

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά όταν αναλαμβάνει κανείς καθήκοντα που επιβάλλουν υποχρέωση δήλωσης και δεν επηρεάζεται από τη νέα ρύθμιση. Snapshot powered by AI

Σταθερή προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους προβλέπει η νέα τροπολογία για τις ετήσιες δηλώσεις Πόθεν Έσχες, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Με τη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι υπόχρεοι αποκτούν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την οριστική υποβολή των δηλώσεών τους, ανεξάρτητα από πιθανές παρατάσεις στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η αλλαγή αφορά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και θα ισχύσει ήδη από τον κύκλο υποβολής του 2026, που αφορά τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του 2025.

Πώς διαμορφώνεται η προθεσμία

Με βάση τη νέα διάταξη, η διαδικασία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων θα αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων, ενώ η καταληκτική ημερομηνία θα παραμένει σταθερή στις 31 Δεκεμβρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα για το Πόθεν Έσχες δεν θα μεταβάλλεται σε περίπτωση που δοθούν παρατάσεις για την υποβολή των φορολογικών εντύπων Ε1. Οι υπόχρεοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν την υποβολή.

Τι ισχύει για τις αρχικές δηλώσεις

Η τροπολογία αφορά αποκλειστικά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και δεν αλλάζει το πλαίσιο για τις αρχικές δηλώσεις.

Η αρχική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται όταν ένα πρόσωπο αναλαμβάνει για πρώτη φορά καθήκοντα ή θέση που δημιουργεί υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η προθεσμία για αυτήν παραμένει ξεχωριστή από το χρονοδιάγραμμα των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων και δεν επηρεάζεται από τη νέα ρύθμιση.

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