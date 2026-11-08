«Ανακαινίζω»: Έως και 36.000 ευρώ μπορεί να φτάσει η επιδότηση - Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Η επιχορήγηση καλύπτει από το 70% έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

«Ανακαινίζω»: Έως και 36.000 ευρώ μπορεί να φτάσει η επιδότηση - Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
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  • Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.
  • Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών για επανένταξη ως κύριες κατοικίες.
  • Η επιχορήγηση καλύπτει από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση είναι η κατοχή Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας και η υποβολή σχεδίου παρεμβάσεων με αναλυτική περιγραφή εργασιών και κόστους.
  • Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται για τη σωστή προετοιμασία της αίτησης.
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Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», αρχικά για κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύριες κατοικίες, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης.

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας anakainisi.tee.gov.gr, έως τις 11 Ιανουαρίου 2027. Η επιχορήγηση καλύπτει από το 70% έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για το ακίνητο. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών και του κόστους τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά. Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο συνιστάται για την ορθή προετοιμασία της αίτησης.

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